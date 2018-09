Diễm My trung thành với một phong cách

Người đẹp 51 tuổi tạo dấu ấn riêng khi luôn chọn váy thanh lịch, sang trọng và kết hợp cùng vòng cổ layer quý phái.

Những năm thập niên 80, thời kỳ hoàng kim của Diễm My, người đẹp sinh năm 1962 nổi tiếng với hàng loạt vai nữ chính. Cô cũng được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" khi hình ảnh đài các, dịu dàng của cô xuất hiện tràn ngập trên những lịch lốc, lịch tờ thời ấy.

Gần đây, Diễm My tích cực tham gia các sự kiện giải trí và vẫn được nhiều người khen ngợi về nhan sắc cũng như gu mặc thanh lịch, sang trọng. Những mẫu váy đơn giản mà hiện đại cùng kiểu tóc búi gọn gàng và vòng cổ hạt tròn layer (nhiều tầng) đã trở thành "thương hiệu" riêng, không thể nhầm lẫn. Tuy một số ý kiến cho rằng Diễm My đang đóng khung trong gu mặc đơn điệu nhưng không thể phủ nhận rằng, phong cách này hiếm khi khiến cô bị mất điểm mỗi khi xuất hiện.

Chia sẻ về phong cách của Diễm My, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho biết: "Khoảng ba năm gần đây, nữ diễn viên chỉ mặc trang phục do anh tạo mẫu, kể cả khi dự sự kiện trang trọng hay mỗi lần ra ngoài đi cafe, gặp gỡ bạn bè... Ở độ tuổi ngoại ngũ tuần, người phụ nữ đài các như Diễm My cần theo đuổi phong cách sang trọng, quý phái nên việc thường xuyên chọn váy áo đơn giản nhưng hiện đại cũng là điều dễ hiểu, thà bị đánh giá là đơn điệu nhưng luôn đẹp còn hơn thử nghiệm những xu hướng khác lạ mà không phù hợp, làm hình ảnh bị xấu đi".

Diễm My cũng cảm thấy hài lòng và tin tưởng sự tư vấn của Đỗ Mạnh Cường, dần dần tạo thành thói quen trong việc lựa chọn trang phục. Giống như nhiều khách hàng khác của nhà thiết kế, có lúc cô mua hàng chục bộ váy giống hệt nhau về kiểu dáng, chỉ khác màu sắc. Về phụ kiện, Diễm My chú trọng chọn túi xách hay ví cầm tay cùng vòng cổ layer ăn ý.

Góp mặt tại một sự kiện ở TP HCM tối 10/10 mới đây, Diễm My chọn chiếc váy hạ eo họa tiết chìm màu sắc nền nã và dùng vòng cổ dài màu bạc để làm điểm nhấn.

Với tác dụng che giấu nhược điểm cơ thể hiệu quả, váy suông nhiều lần là sự lựa chọn của người đẹp 51 tuổi khi dự sự kiện.

Cả khi không dự sự kiện, nữ diễn viên cũng luôn chăm chút hình ảnh của mình.

Bên cạnh đó, những thiết kế váy cape quý phái với dáng suông quen thuộc cũng gắn liền cùng phong cách Diễm My.

Tham dự các sự kiện khác nhau, người đẹp chỉ thay đổi màu sắc hay độ dài váy và giữ nguyên cách mix cùng vòng cổ layer.

Váy ôm sát đơn giản, dài vừa qua gối, chất liệu hơi dày, cứng đem tới nét thanh lịch, tôn lên vẻ đẹp đài các của chủ nhân.

Một "biến tấu" khác trong phong cách của Diễm My là những bộ váy peplum không tay, trơn màu với độ dài tương tự.

Thậm chí, trong nhiều sự kiện, nữ diễn viên chọn kiểu dáng váy y hệt nhau, chỉ khác về màu sắc, đồng thời vòng cổ layer cũng không có nhiều sự khác biệt.

