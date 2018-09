Diễm My dạo phố với đầm đen sang trọng

Với thời trang, Diễm My luôn hướng đến sự tối giản, sang trọng và nữ tính. Bởi vậy, tủ đồ của chị đa phần là phom dáng rộng, không cầu kỳ mà chú trọng đường cắt may, cách tạo phom sao cho thật tinh tế. Cũng vì lý do này, bà mẹ hai con luôn tự tin diện trang phục của Đỗ Mạnh Cường trong suốt những năm qua khi gặp được sự đồng điệu trong phong cách, cảm quan thẩm mỹ.