Dấu mốc ấn tượng của crop-top qua thời gian

Tháng 9/1998, Britney Spears giới thiệu single đầu tay Baby One More Time và ngay lập tức nổi danh toàn thế giới. Tháng 1 năm sau, album cùng tên ra lò, giúp cô trở thành một "hiện tượng" và được tôn vinh là công chúa nhạc pop. Hình ảnh năng động mà quyến rũ của Britney trong loạt video ca khúc hit đình đám như Baby One More Time, Crazy, Sometimes... với kiểu trang phục chủ đạo là crop-top ôm sát, ngắn ngang lưng phủ sóng rộng rãi, khiến giới trẻ mê mệt.