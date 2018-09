Dàn người đẹp giới thiệu áo dài Thuận Việt ở Hàn Quốc

Á hậu Hoàng My, Hoa khôi Áo dài Lan Khuê, Á hậu Thể thao Phạm Hương, quán quân Elite Model Look Lệ Hằng, Giải bạc Siêu mẫu 2010 Phạm Thuỳ Linh và người mẫu Kiều Ngân đã cùng tỏa sáng khi giới thiệu bộ sưu tập áo dài "My Love, My City - Thành phố tôi yêu" của nhà thiết kế Thuận Việt tại Busan (Hàn Quốc) trong chương trình giao lưu văn hoá giữa TP HCM với thành phố Busan.