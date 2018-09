Dàn mẫu Chanel tuần hành trên 'đường phố'

Cuối show diễn, sàn runway biến thành một con đường huyên náo, toàn bộ dàn mẫu tham gia cuộc tuần hành với nhiều biểu ngữ mang nội dung khẳng định quyền lợi và vị thế của phái đẹp như “History is her story”, “Ladies first”, "Women's rights are more than alright", thậm chí là “Boys should get pregnant too”...