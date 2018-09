Đan Lê quyến rũ với BST Take Fashion

Trong những bộ váy dáng ôm, váy xòe và vest thanh lịch, 'bà mẹ hai con' khoe vẻ đẹp đằm thắm, cuốn hút.

Không như nhiều người đẹp khác chuộng phong cách sexy, Đan Lê trung thành với style thời trang thanh lịch, kín đáo. Dù xuất hiện trên màn ảnh, đi event hay trong cuộc sống đời thường, diễn viên "Cầu vồng tình yêu" vẫn chọn trang phục đơn giản và hợp mốt. Vì sở thích này mà cô thường chọn trang phục của thương hiệu Take Fashion để diện khi đi làm công sở.

Bộ sưu tập mùa thu mới của Take Fashion tập trung vào các mẫu vest đủ màu sắc, kiểu dáng từ vest ngắn đến gile dáng dài. Những thiết kế này dễ dàng kết hợp cùng chân váy, quần, váy, tạo nên phong cách thời thượng, sang trọng cho những cô nàng công sở. Không quá cầu kỳ tạo nhiều chi tiết trên trang phục, Take Fashion chú trọng đến đường cắt may nhằm có phom dáng chuẩn, tôn lên đường cong của người mặc.

Trong mùa thu năm nay, hãng những gam đơn sắc, tối giản cho các thiết kế của mình. Bên cạnh sắc đen, trắng quen thuộc, các gam màu nổi như: xanh cobalt, xanh bạc hạ, tím hồng, đỏ sẫm... cũng tạo nên sự đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, mùa thu đông năm nay thương hiệu sẽ áp dụng những dịch vụ cùng chính sách chiết khấu cao cho các đại lý đăng ký sớm nhất trên toàn quốc.

Cùng chiêm ngưỡng những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập do Đan Lê diện:

Ảnh: Mạnh Bi; Make up: Jonh Kim.

(Nguồn: Take Fashion)