Đầm hàng hiệu nổi bật của sao Hàn 2014

Người đẹp My lovely girl Cha Ye Ryun "thôi miên" mọi ánh nhìn ở buổi công chiếu The Actress Is Too Much tại Seoul (24/2) bằng cách sử dụng họa tiết điện tử ảo diệu, sinh động trên chiếc áo Mary Katrantzou Resort 2014. Mỹ nữ 29 tuổi diện cùng váy bút chì, giày đen và vòng cổ vàng neon.