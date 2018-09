Đại tiệc mua sắm tại Nine West

150 khách hàng thân thiết và khách mời nổi tiếng đã góp mặt trong buổi tiệc tri ân thường niên của Nine West.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2006, Nine West chinh phục phụ nữ Việt ở mọi lứa tuổi bằng các sản phẩm giày dép, túi xách chất lượng và thời thượng. Những phản hồi thường xuyên của các khách hàng thân thiết đã giúp Nine West có điều kiện chăm sóc họ ngày một tốt hơn. Sự kiện "Ngày hội tri ân" được tổ chức hàng năm là dịp không chỉ cảm tạ niềm tin và tình cảm của người tiêu dùng dành cho thương hiệu mà còn là cơ hội tạo nên một cộng đồng thời trang Nine West thanh lịch - tinh tế - sang trọng.

Khoảng 150 khách hàng thân thiết của Nine West đã góp mặt tại gian hàng ở tầng 1, Vincom Centre, Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM. Cùng với MC Thúy Hạnh, siêu mẫu Hà Anh, các khách hàng thưởng thức tiệc nhẹ, âm nhạc và giao lưu chia sẻ về thời trang.

Ngoài phần quà riêng, mỗi vị khách được nhận ưu đãi giảm 40% cho mỗi sản phẩm thanh toán tại quầy.

Trong không gian ấm cúng của Nine West Vincom Centre, khách hàng được thưởng thức tiệc nhẹ và âm nhạc.

Khách hàng của Nine West lựa chọn các sản phẩm giày dép, túi xách trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất.

Một khách hàng của thương hiệu chia sẻ: “Tôi thích giày dép ở đây vì êm chân, có những đôi dép phù hợp để đi chợ, đón con và cả đi chơi… Quan trọng là người có tuổi như tôi vẫn thấy đi lại thoải mái với giày dép có gót cao".

Là những người mẫu nổi tiếng, Hà Anh và Thúy Hạnh đều có nhiều kinh nghiệm chọn giày cao gót. Trong buổi tiệc tri ân, cả hai siêu mẫu đều tìm thấy những sản phẩm ưng ý và chia sẻ bí quyết chọn giày với các khách hàng khác.

Siêu mẫu Hà Anh lựa chọn mẫu sandal quai mảnh đồng điệu với làn da bóng khỏe của cô.

Hà Anh trẻ trung và năng động khi diện giày sneaker lấp lánh của Nine West.

Bộ sưu tập xuân hè 2015 của hãng có thể chiều lòng mọi khách hàng: từ những cô gái trẻ yêu phong cách thể thao năng động hay các quý cô mê sandal, giày cao gót…Tất cả đều có thể tìm thấy sản phẩm yêu thích tại hệ thống Nine West trên toàn quốc.

Tại tiệc tri ân, mỗi khách hàng đều là nhân vật chính. Nine West lắng nghe những chia sẻ của mỗi người về sở thích, thói quen trong việc kết hợp các phụ kiện thời trang. Đặc biệt, 3 vị khách thân thiết nhất được siêu mẫu Hà Anh - đại diện thương hiệu trao những món quà đặc biệt.

