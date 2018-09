Cựu giám khảo Next Top Mỹ sang Việt Nam

Chuyên gia đào tạo catwalk lừng danh Jay Alexander sẽ dự đêm chung kết cuộc thi 'Người mẫu Việt Nam' sắp tới.

Ban tổ chức "VietNam's Next Top Model" cho biết, với mong muốn đem đến những yếu tố bất ngờ và hấp dẫn cho cuộc thi, họ quyết định mời Jay Alexander về Việt Nam tham dự đêm chung kết với tư cách là đạo diễn catwalk kiêm giám khảo khách mời. Trước đây, ban tổ chức từng làm việc và muốn mời Jay về làm giám khảo ở vòng loại. Tuy nhiên, thời điểm ấy, Jay đang bận việc riêng nên đành hẹn vào dịp khác.

"Vì thế, khi chúng tôi tiếp tục ngỏ ý mời tham gia đêm chung kết, Jay liền hào hứng đồng ý ngay, dù tháng 12 ông khá bận rộn và trùng với lịch nghỉ lễ Noel", đại diện ban tổ chức chia sẻ. Hiện tại, phía nhà sản xuất từ chối tiết lộ thông tin về sự xuất hiện của Jay Alexander trong đêm chung kết sắp tới. Theo kế hoạch, Jay Alexander sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 18/12 và tham gia vào các hoạt động chuẩn bị cho đêm chung kết.

Cựu giám khảo Jay Alexander cảm thấy hào hứng khi đến Việt Nam.

Jay Alexander (Miss J.) được biết đến với vai trò giám khảo kiêm chuyên gia đào tạo catwalk trong chương trình "America's Next Top Model" trong suốt 18 mùa thi. Siêu mẫu Tyra Banks từng ưu ái dành tặng biệt danh “Queen of the Catwalk – Nữ hoàng catwalk”. Bên cạnh đó, Jay Alexander còn nổi tiếng bởi những bước catwalk điệu luyện, uyển chuyển cùng thần thái cuốn hút trên sàn diễn. Anh cũng là người thầy đầu tiên hướng dẫn những sải bước chuyên nghiệp, góp phần làm nên thành công và tên tuổi cho một số siêu mẫu lừng danh thế giới sau này như Tyra Banks, Naomi Campbell, Kimora Lee Simmons,...

Trong vai trò thành viên ban giám khảo, Jay Alexander được đánh giá cao bởi cách nói chuyện hóm hỉnh cùng những lời nhận xét chính xác về mặt chuyên môn, góp phần chọn ra những gương mặt sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân của "America’s Next Top Model" trong suốt 18 mùa thi. Chính tài năng và sức hút ấy giúp ông nhận được nhiều lời mời làm giám khảo cho phiên bản Next Top của các quốc gia khác như Nga, Anh, Canada, Phần Lan, Hàn Quốc, Đan Mạch,..

Năm 2010, Jay cho ra đời cuốn sách "Follow the Model" để chia sẻ với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới về hành trình đưa ông đến với thành công và tiết lộ những bí quyết để có thể tự tin hơn trong cuộc sống.

Vẻ nhí nhảnh của ông khi ngồi ghế nóng của cuộc thi.

Cuộc thi "VietNam's Next Top Model" đang bước vào chặng đường cuối với sự tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc. Đêm chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp vào 21h ngày 22/12.

Anh Tuấn