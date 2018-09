'Cuộc chiến' phong cách của Kim Kardashian và em út

Tuy nhiên, trong show Keeping up with the Kardashians, em út cũng bày tỏ với chị cả Kourtney về sự thất vọng khi Kim cũng sao chép phong cách của cô: "Em thực sự cảm thấy chị Kim đang ăn cắp style của em. Chị ấy muốn làm tất cả mọi thứ mà em đang làm và luôn làm lại nó một cách sành sỏi hơn".