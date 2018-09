Công Trí, Đỗ Mạnh Cường 'cạnh tranh' ở Next Top

Các mẫu trang phục mới nhất của hai nhà thiết kế đồng loạt xuất hiện trong tập 10 chương trình 'Người mẫu Việt Nam'.

Ở phần đánh giá và loại của tập 10 chương trình "Người mẫu Việt Nam" tối 8/12, giám khảo Thanh Hằng xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp và thần thái cuốn hút. Chân dài lựa chọn lựa chọn một chiếc váy cúp ngực có gam màu trắng đen nằm trong bộ sưu tập 'Cám ơn Sài Gòn' của nhà thiết kế Công Trí. Điểm nhấn của bộ cánh này được thể hiện qua kỹ thuật đan mây tre nong đôi được Công Trí áp dụng tinh tế mang lại cảm giác gần gũi, quen thuộc trong đời sống người dân quê Việt Nam.

Thanh Hằng mặc thiết kế của Công Trí.

Kỹ thuật đan lát được Công Trí vận dụng khéo léo trong bộ sưu tập của mình.

Và cũng trong tập này, top 6 thí sinh Next Top lại đồng loạt diện trang phục của giám khảo Đỗ Mạnh Cường trong phần thử thách quay clip và phần đánh giá cuối cùng. Các mẫu thiết kế nằm trong bộ sưu tập mang tên "Những cánh bướm cuối thu" của giám khảo. Đây không phải là lần đầu tiên các thí sinh trong cuộc thi mặc trang phục do Đỗ Mạnh Cường thiết kế. Với vai trò giám đốc thời trang, anh thường xuyên tư vấn, giúp các học trò xuất hiện nổi bật với những bộ cánh lộng lẫy do mình thiết kế.

Top 6 thí sinh rạng rỡ với "những cánh bướm cuối thu".

Nguyễn Hằng, Anh Quân - hai thí sinh bị loại, diện trang phục ton-sur-ton cùng nhau.

Tuy nhiên, sự trùng hợp trong phong cách thời trang giữa Thanh Hằng và thí sinh Next Top nhanh chóng tạo chú ý với khán giả. Đỗ Mạnh Cường và Công Trí đều là những tên tuổi hàng đầu của làng thời trang Việt Nam. Cách đây không lâu, cả hai từng gây xôn xao khi bất ngờ đụng ý tưởng, khai thác họa tiết cánh bướm trong những bộ sưu tập của mình. Thậm chí, Đỗ Mạnh Cường và Công Trí còn tổ chức hai show diễn riêng với quy mô hoành tráng, đầu tư kỹ lưỡng vào thời điểm gần sát với nhau. Vì thế, hai nhà thiết kế luôn đối mặt với nhiều nghi vấn về mối bất hòa, 'bằng mặt mà không bằng lòng'. Với việc đụng chạm lần này ngay trong một tập thi của Next Top, nhiều khán giá suy đoán, phải chăng đây là sự cạnh tranh ngầm của họ.

Trước đây, Thanh Hằng cũng thường lựa chọn trang phục của Công Trí để xuất hiện trong chương trình Next Top Model. Ngay tập đầu tiên, chân dài diện chiếc váy họa tiết bướm, một sản phẩm mới của ê-kíp Công Trí. Điều này cũng được nhiều người cho rằng đã khiến Đỗ Mạnh Cường phật lòng. Thế nhưng, cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận tin đồn với báo chí.

Anh Tuấn