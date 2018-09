Công Trí bất ngờ trước sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ

Bài thi của Huỳnh Long Ẩn - TP Biên Hòa được các thành viên trong ban giám khảo đánh giá cao bởi sự thống nhất về mặt ý tưởng, đường may kỹ lưỡng, phom dáng khỏe khoắn và mang hơi thở hiện đại trong bộ sưu tập 'Freedom in the water'.