Con trai bầu Hiển gợi ý chọn suit lịch lãm

Anh chia sẻ thêm, một bộ suit tốt sẽ không có những đường nhăn do may lỗi hoặc do tính toán không chuẩn của người thợ may. Bất kỳ chi tiết phồng, nhăn hoặc vặn nào ở tay, vai áo đều là bằng chứng cho việc bộ suit đó không vừa với bạn.