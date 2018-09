Con trai Bầu Hiển diện sơ mi phong độ

Chia sẻ về quan điểm chọn trang phục đi làm hàng ngày, Đỗ Quang Vinh cho biết, anh quan tâm tới độ vừa vặn cơ thể, đồng thời tạo cảm giác thoải mái. Đây chính là lý do khiến anh thường chọn suit may đo trau chuốt, và nhà thiết kế Xuân Lê là người anh tin tưởng để đặt may.