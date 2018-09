Coco Rocha, 'nữ hoàng' tạo dáng đẳng cấp

Lý lịch trích chéo Tên khai sinh: Mikhaila Rocha

Ngày sinh: 10/9/1988

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Nơi sinh: Canada

Chiều cao: 1m78

Các số đo: 84-61-86.5

Phong cách thời trang: Cá tính, mạnh mẽ

Người mẫu thần tượng: Naomi Campbell

Thành tích:

Người mẫu của năm' do tạp chí Marie Claire bình chọn (2010)

'Seventeen Body Peace' vì các bài viết chất lượng cho tạp chí thời trang Seventeen (2010)

'Người mẫu của năm' do tạp chí Elle bình chọn (2011)

1 trong 30 người mẫu hàng đầu của thập kỷ 2000 do tạp chí Vogue Paris bình chọn (2012)