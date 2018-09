Cô nàng giám đốc biến hóa với vest sặc sỡ

Trang phục vốn quen thuộc với các quý ông được fashionista Esther Quek ứng dụng linh hoạt, sành điệu.

Là giám đốc thời trang cho một tập đoàn, sở hữu nhóm ấn phẩm gồm The Rake, La Femme, Revolution có trụ sở tại Dubai, Esther Quek nổi danh khắp thế giới với biệt tài mặc y phục nam giới. Cô sinh ra và lớn lên ở Singapore. Street style của Esther thường xuyên có mặt trên Vogue, Glamour, Style, Harper’s Bazaar, FashionTV... Cô trở thành ngôi sao thời trang đường phố, lọt Top phụ nữ phong cách trong các cuộc bình chọn trên mạng xã hội Tumblr, Instagram và các tờ báo.

Niềm đam mê thời trang của Esther Quek có từ rất sớm, nhưng theo nguyện vọng của gia đình, cô theo học ngành Quản trị kinh doanh và vẫn cố gắng tìm công việc làm thêm tại cửa hàng thời trang. Sau khi tốt nghiệp Đại học Queensland (Australia), cô nói với bố mẹ rằng chỉ muốn làm việc trong ngành mốt, họ thử thách Esther 6 tháng, nếu không tìm được công việc như mong muốn thì phải quay trở lại Singapore làm việc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Do có kinh nghiệm làm thêm từ trước, Esther có công việc đầu tiên là quản lý cho một nhãn hiệu của Australia. Sau 5 năm làm việc tại đất nước này, cô có cơ duyên trở thành biên tập viên thời trang, stylist của một tạp chí dành cho phụ nữ tại quê nhà. May mắn tiếp tục đến với cô gái Đông Nam Á khi lọt vào mắt xanh của công ty lớn mà cô đang làm, được trải nghiệm trong môi trường báo chí quốc tế. Công việc đòi hỏi cô đi lại liên tục giữa Dubai, Singapore và Dubai. Esther thường xuyên có mặt tại các Tuần lễ thời trang Milan, Paris, New York..., ngồi hàng ghế đầu trong show diễn thời trang nam của Jil Sander, Gucci và Giorgio Armani.

Bằng mái tóc pixie cá tính, những cặp kính sành điệu và style in đậm dấu ấn với những bộ suit đủ sắc màu, Esther Quek gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên đường phố, bên lề các sự kiện thời trang.

Nữ giám đốc mix đồ sành sỏi với suit, làm trang phục này trở nên cuốn hút lạ thường.

Các phụ kiện của nam giới như cà vạt, bow-tie, khăn vuông được cô kết hợp hài hòa cùng những món đồ nữ tính là giày cao gót, túi Prada, bông tai dài, vòng đeo tay... để làm nên nét riêng biệt.

Esther Quek là biểu tượng thời trang mà các tín đồ của phong cách menswear cần học hỏi.

Từ vest đồng bộ hay suit ngắn đều được cô biến hóa tài tình, đa phong cách và đều sang trọng, sáng tạo.

Sự tự tin cùng gu mặc linh hoạt giúp tín đồ thời trang Singapore có sức hút mạnh mẽ.

Fashionista "thắp sáng" đường phố khi chơi color block cùng những gam màu tươi tắn, nổi bật.

Nàng công sở có thể học lỏm cách mix suit đến chốn văn phòng một cách chuyên nghiệp mà đầy cá tính.

Người phụ nữ châu Á này biết tạo sự hấp dẫn bằng các phụ kiện độc đáo và tinh tế, từ kính mắt, vòng tay, khuyên tai cho đến thắt lưng, nhẫn hay brooch (trâm cài áo).

Phong cách của nữ giám đốc Esther Quek đậm chất nam tính nhưng cũng không kém vẻ điệu đà của phái đẹp.

>> Xem thêm hình ảnh Esther Quek

Lana