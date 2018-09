Cơ hội mua kính hàng hiệu giá ưu đãi

12 thương hiệu giảm giá sẽ kết nối nhau và kéo dài suốt tháng 12. Đây là dịp các tín đồ shopping thỏa ước mơ sở hữu kính hàng hiệu.

Chào mừng Giáng sinh và cũng là dịp tri ân khách hàng, từ 1/12 đến ngày 24/12, chuỗi cửa hàng Jess, Eyewear Hut, Eyewear Plaza sẽ áp dụng chương trình “24 ngày lung linh với túi quà của ông già Noel” hấp dẫn và ý nghĩa. Đây là chương trình mang thông điệp hướng đến giá trị cộng đồng, hỗ trợ mọi người sử dụng sản phẩm bảo đảm chất lượng để bảo vệ đôi mắt. Theo đó, cứ hai ngày tại các cửa hàng trên sẽ có một thương hiệu giảm 30% (áp dụng với tất cả sản phẩm của thương hiệu đó).

Chương trình “24 ngày lung linh với túi quà của ông già Noel” có sự tham gia của 12 thương hiệu nổi tiếng.

Liên tiếp trong 24 ngày trước thềm Giáng sinh là sự xuất hiện lần lượt của 12 “ông già tuyết” gồm: Calvin Klein, Mmissoni, Michael Kors, Dsquared2, Escada, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger, New Balance, Trussardi, Marc by Marc Jacobs, Puma, Roberto Cavalli. 12 thương hiệu giảm giá sẽ kết nối nhau và kéo dài đến hết ngày 24/12. Đây là dịp các tín đồ shopping thỏa ước mơ sở hữu kính hàng hiệu.

Song song với sự kiện này, Công ty An Trần cũng tổ chức chương trình Christmas Biggest Deal dành cho đối tượng khách hàng là gia đình hoặc muốn “tích trữ” hàng hiệu giá hấp dẫn với ưu đãi đặc biệt: mua một mắt kính giảm 10%, mua sản phẩm thứ hai, tặng ngay sản phẩm thứ ba. Chương trình kéo dài từ ngày 9/12 đến ngày 31/12 tại hệ thống cửa hàng:

Cửa hàng kính mát: Nowzone Center, Saigon Center, Diamond Plaza, Unionsquare, Parkson Saigon Tourist, Parkson C.T Plaza, Parkson Flemington, Maximark Cộng Hòa, Parkson Paragon, Big C Đà Lạt, Parkson Hải Phòng, Big C Vinh, Imperial Vũng Tàu, Parkson Landmark Hà Nội, Vincom Bà Triệu, Vincom Royal, Jess Tràng Tiền Plaza.

Cửa hàng kính thuốc: 15-17 Truong Dinh Shop, Parkson Hùng Vương, Parkson Cantavil,Jess Vincom Saigon, Coopmart Cần Thơ.

Eyewear Plaza: 33 Nguyễn Du, quận 1, TP HCM.

Hệ thống máy móc hiện đại của Zeiss theo tiêu chuẩn Đức sử dụng toàn bộ bằng digital đảm bảo tính chính xác và khám chuyên sâu tại Eyewear Plaza.

Tại thị trường Việt Nam, các sản phẩm kính chuẩn được nhập khẩu và phân phối đều được dán tem bảo hộ, giá bán lẻ và tem chống hàng giả của Bộ Công An. Cụ thể, có 3 tiêu chí cơ bản để lựa chọn một cặp mắt kính chất lượng gồm:

- Kính mát chính hãng đều được dán tem Barcode (tem có in mã số) trên gọng kính. Mã số trên Barcode phải trùng khớp với mã số trên gọng kính.

- Tem chống hàng giả do Bộ Công An cấp được dán lên phía bên phải của Barcode và phía trên tem có in nhãn hiệu của mắt kính. Mặt sau của tem và Barcode là giá bán lẻ quy định và được niêm yết trên toàn quốc.

- Mỗi chiếc mắt kính hàng chính hãng đều được gửi kèm với một thẻ bảo đảm hàng chính hãng được cấp bởi hệ thống phân phối.

Thông tin liên hệ: https://www.facebook.com/eyewearHUT.com.vn hoặc hotline:0933 800 080

(Nguồn: Công ty An Trần)