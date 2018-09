Cô gái kết hôn năm 18 tuổi chiến thắng Next Top Mỹ

Gương mặt thiên thần, chiều cao ấn tượng, Jourdan Miller xuất sắc thành quán quân mùa 20 dù bị ghen ghét.

Chương trình America's Next Top Model mùa thứ 20 vừa khép lại. Thí sinh nữ đến từ tiểu bang Oregon, Jourdan Miller đã vượt qua thí sinh nam sáng giá Marvin Cortes để giành danh hiệu quán quân. Đây cũng là phiên bản đầu tiên siêu mẫu Tyra Banks thử nghiệm dành cho cả thí sinh nam và nữ.

Chiến thắng của người đẹp tuổi teen này là một kết quả có thể dự đoán từ trước. Jourdan Miller, đến từ tiểu bang Oregon, sở hữu chiều cao khủng 1m80, đôi chân dài "tít tắp" và gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Điều đặc biệt là mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Jourdan đã trải qua nhiều đau khổ trong tình yêu. Kết hôn năm 18 tuổi, cuộc sống hôn nhân của cô gái trẻ gặp nhiều bất trắc. Chồng của Jourdan đối xử tệ bạc và có thái độ không tôn trọng cô. Trước những mâu thuẫn, bế tắc như thế, Jourdan quyết định chia tay để tìm cho mình tương lai mới.

Jourdan từng kết hôn năm 18 tuổi.

Trước cuộc thi, Jourdan đã có chút ít kinh nghiệm chụp ảnh cho một số tạp chí và chiến dịch quảng cáo. Nhưng thời điểm ấy, chân dài tỏ ra mờ nhạt, thiếu chuyện nghiệp. Đặc biệt, cô chưa biết làm chủ ánh mắt và biểu cảm có hồn trong từng khuôn hình. Thế nên, nếu so sánh với tiêu chí 'From zero to hero' (từ số 0 thành người hùng) của chương trình thì đây là cuộc lột xác thành công của cô.

Ở tuần đầu tiên, Jourdan được xếp chụp hình chung với thí sinh nam điển trai Jeremy và chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trong tổng số 16 thí sinh. Tuy nhiên, bước qua những tuần tiếp theo, Jourdan dần lột xác qua phong thái biểu cảm và tạo dáng trước ống kính. Cô nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo về tố chất người mẫu và vẻ đẹp high fashion. Trong suốt hành trình cuộc thi, Jourdan giành tổng cộng 6 bức ảnh đẹp nhất tuần - một con số ấn tượng. Bên cạnh đó, thí sinh 19 tuổi cũng chưa lần nào lọt vào top nguy hiểm.

Chính sự tiến bộ này của Jourdan khiến nhiều thí sinh khác trong ngôi nhà chung dè chừng, ghen ghét, kể cả các chàng trai. Thậm chí, thí sinh Renee (từng tham gia Hoa hậu Quốc tế 2011 cùng Trúc Diễm) tuyên bố, nếu Jourdan giành chiến thắng, cô ấy không muốn sống nữa.

Bên cạnh kỹ năng tạo dáng, biểu cảm, Jourdan còn gây ấn tượng với những bước catwalk cuốn hút.

Đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu Mỹ đã được tổ chức hoành tráng tại hòn đảo Bali xinh đẹp. Trong đêm thi quyết định, hai thí sinh cuối cùng Jourdan và Marvin trình diễn bộ sưu tập của các nhà thiết kế Indonesia. Với sự tự tin, Jourdan chinh phục khán giả khi xuất hiện lộng lẫy, uy quyền với những bước catwalk uyển chuyển trên sân khấu. Dù vấp phải váy và loạng choạng, Jourdan vẫn giữ bình tĩnh và tập trung tiếp tục màn trình diễn.

Tyra nhận xét, siêu mẫu chưa hài lòng về việc Jourdan không làm chủ ngôn ngữ cơ thể một cách thời trang khi thể hiện câu chuyện tình yêu với Marvin và Cory. Tuy nhiên cuối cùng, Jourdan vẫn giành chiến thắng danh hiệu quán quân America's Next Top Model. Chân dài bật khóc nức nở trong giây phút kết quả được công bố. Chia sẻ về học trò của mình, Tyra bày tỏ: "Bạn thật xinh đẹp, mạnh mẽ và tuyệt vời. Bạn là cả một câu chuyện để các cô gái khác tin tưởng và ngưỡng mộ".

Thí sinh nam Marvin Cortes (20 tuổi, đến từ New York) ngậm ngùi về vị trí á quân. Không phải là cái tên nổi bật nhưng Marvin từng bước tỏa sáng và lọt vào top 2 chung cuộc. Trong hành trình cuộc thi, anh đã nảy sinh tình cảm với đàn chị Renee. Cả hai công khai chuyện yêu đương và thoải mái có những cử chỉ thân mật trước mặt các thí sinh còn lại cũng như ống kính ghi hình.

Marvin trở thành á quân nam giới đầu tiên của chương trình.

Năm nay, cuộc thi America's Next Top Model được các fan háo hức chờ đợi khi mở rộng đối tượng cho cả thí sinh nam và nữ. Tuy nhiên, chương trình lại bị đánh giá nhạt nhòa và kém hấp dẫn. Nhiều thử thách của chương trình mang tính giải trí, chưa đẩy mạnh vào hướng dẫn chuyên môn. Các concept chụp hình vẫn không toát lên vẻ đẹp thời trang cao cấp từng làm nên cú hích cho chương trình như những mùa 15 hay 16 trước đó.

Quán quân Jourdan biến hóa qua từng khuôn hình

Video tập cuối America's Next Top Model mùa 20

