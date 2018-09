Cô gái cao 1m90 đến Next Top vì muốn đổi đời

Thành An cũng là một trong những thí sinh giành được sự quan tâm của các thành viên trong ban giám khảo bởi câu chuyện về tuổi thơ thường bị hành hung do tính cách ẻo lả. Đến với cuộc thi, Thành An muốn khẳng định mình và tìm bước tiến mới trong sự nghiệp người mẫu.