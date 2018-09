Cô gái 17 tuổi là nàng thơ của Victoria Beckham

Vẫn đang là một học sinh, hiện tại Alexandra chia thời gian của mình để sống ở châu Âu và New York: "Tôi thường xuyên trở về châu Âu để bắt kịp với bài vở nhưng hiện tại tôi dành nhiều thời gian ở New York và thấy nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi nhớ khi 13 tuổi, mẹ đưa tôi đến New York, sau đó tôi chắc chắn rằng đây là nơi mình sẽ sống khi lớn lên. Thật là buồn cười nhưng chuyện đó đã xảy ra".