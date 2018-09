Chung Thanh Phong: 'Scandal giúp tôi khẳng định khả năng'

Nhà thiết kế chia sẻ, chính những thị phi về việc 'đạo ý tưởng' đã tạo cơ hội cho anh thể hiện thực lực.

- Theo anh thành quả của một nhà thiết kế được ghi nhận ở những phương diện nào?

- Thành công của một nhà thiết kế là sự cộng hưởng của hai yếu tố danh tiếng và doanh thu. Nếu chỉ gặt hái được thành quả ở mảng kinh doanh, bạn mới chỉ là người buôn bán thời trang chứ chưa hẳn là nhà thiết kế thực thụ. Ngược lại, một nhà thiết kế chỉ có được thành công ở mặt bề nổi, danh tiếng ấy chỉ là “hữu danh vô thực”.

Trong năm 2014, công việc kinh doanh thời trang của tôi gặp nhiều thuận lợi và danh tiếng cũng nhiều hơn trước đây. Với điểm nhấn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2014, tôi đã khẳng định được cá tính thời trang. Thông qua các mẫu trang phục được trình diễn, khán giả Việt đã thấy rõ sự chuyển mình trong phong cách thiết kế của Chung Thanh Phong. Bằng mọi sự nỗ lực, tôi đã may mắn được tạp chí thời trang uy tín trong nước trao giải Best new designer 2014, đây là sự ghi nhận về bước phát triển mới và sẽ giúp tôi có thêm động lực để sáng tạo hơn nữa.

- Anh thấy khó khăn lớn nhất trong việc định hình phong cách và tìm ra lối đi riêng trong sự phát triển đa sắc của thời trang Việt là gì?

- Việc khẳng định được phong cách riêng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó trải nghiệm thực tế là điều vô cùng quan trọng, bởi chỉ có kinh nghiệm mới giúp nhà thiết kế hiểu rõ tâm lý người tiêu dùng và cho ra đời những sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Tại Việt Nam, nhiều nhà thiết kế tỏ ra nhanh nhạy trong việc tiếp cận xu hướng thế giới, nhưng lại “đuối” trong việc tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng trong nước, đồng thời họ khá loay hoay trong quá trình tìm ra phong cách riêng. Tôi nhận thấy, nhiều nhà thiết kế trẻ có cái tôi quá lớn, họ làm việc để thỏa sức đam mê nhưng đôi khi sản phẩm làm ra lại không đáp ứng được nhu cầu của người mặc.

Năm 2014, Chung Thanh Phong là một trong những gương mặt trẻ tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong làng thiết kế thời trang Việt Nam.

- Trong showbiz Việt, danh tiếng thường đi đôi cùng tai tiếng, anh làm thế nào để né tránh những điều thị phi?

- Từ sân chơi của cuộc thi Vietnam Idol 2007, tôi đã tham gia showbiz Việt và còn nhớ nghệ sĩ thời đó không biết scandal là gì. Họ sống và cống hiến hết mình, để được xuất hiện trên những trang báo, hầu hết đều phải lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Những năm trở lại đây, các bạn trẻ trong showbiz Việt có cách nghĩ khác và scandal cũng là một trong những phương thức để giúp họ nổi tiếng nhanh hơn. Tôi nhận thấy, cái gì hot thì nó sẽ nguội, nhưng nếu mình ấm ấm có thể sẽ đi được đường dài và tôi không muốn dính đến những điều thị phi.

Năm 2014, tai tiếng ngoài mong đợi với nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường là scandal "đầu đời" của tôi. Ngay thời điểm câu chuyện ồn ào nhất, tôi không đôi co, mà chọn cách giữ im lặng để thể hiện bằng hành động. Từ những tranh cãi của dư luận về việc ăn cắp ý tưởng song sinh khiến khán giả soi mói bộ sưu tập mới của tôi nhiều hơn. Nhiều người mong chờ nó ra mắt để giải đáp những thắc mắc, có hay không việc đạo ý tưởng, hình ảnh song sinh được tôi thể hiện ra sao? Tôi cảm nhận được, giữa cái xui xẻo lại tạo ra cơ hội để công chúng nhìn nhận và đánh giá đúng khả năng của mình. Tôi tự hào và hạnh phúc vì bộ sưu tập những nàng mèo đã được giới chuyên môn và khán giả yêu thời trang đánh giá rất cao, đó cũng là câu trả lời đầy đủ về những nghi án nảy sinh trong dư luận.

- Là một nhà thiết kế trẻ, cách lựa chọn của anh để tránh sự chèn ép, cạnh tranh thiếu trong sạch?

- Trong showbiz, mọi người đều muốn bảo vệ hình ảnh và tránh khỏi tai tiếng, song không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Quan điểm của tôi là đường mình, mình đi, tôi làm mọi điều để giữ được cá tính riêng của mình, "dĩ hòa vi quý" để tránh được mọi rủi ro và chọn cách cạnh tranh lành mạnh để phát triển.

- Nhiều tin đồn cho rằng anh phát triển được công việc thiết kế là nhờ có người hậu thuẫn về mặt tài chính, anh giải thích ra sao về điều đó?

- Tôi không có người “chống lưng”, mọi thành quả đều do bản thân nỗ lực mà có. Nhưng tôi may mắn có được sự ủng hộ về mặt tinh thần của gia đình, bên cạnh đó tôi luôn được anh chị em trong nghề yêu thương, tin tưởng vào sản phẩm của mình. Tôi không dám thừa nhận mình tài giỏi hơn người, nhưng chắc chắn tôi là một nhà thiết kế trẻ vô cùng may mắn.

Từ năm lớp 7 tôi đã rất yêu thích công việc kinh doanh, đến năm lớp 10 tôi đã có một cửa hàng chuyên về phụ kiện thời trang tại Đà Nẵng. Tôi nghĩ, chính sự tự lập từ bé và “máu” kinh doanh đã giúp tôi sớm có được thành công với công việc mình lựa chọn. Tôi xác định, thiết kế thời trang là con đường tôi sẽ đi lâu dài, chính vì thế tôi luôn chăm chút cho sự nghiệp để bản thân ngày càng tiến xa hơn nữa.

Theo Chung Thanh Phong chính sự làm việc nghiêm túc và không ngừng sáng tạo sẽ giúp các nhà thiết kế trẻ gặt hái được thành công và định vị được vị trí của mình.

- Nói về sự may mắn, theo anh may mắn lớn nhất của thế hệ các nhà thiết kế trẻ Việt Nam là gì?

- Thế hệ chúng tôi may mắn hơn các bậc tiền bối rất nhiều bởi nền công nghiệp thời trang Việt Nam đang trên đà phát triển. Ngày xưa, để cho ra đời một sản phẩm ưng ý, các nhà thiết kế phải tốn khá nhiều công sức cho việc tìm kiếm và xử lý chất liệu. Thế hệ đi trước tiếp cận với những dòng chảy thời trang đương đại của thế giới cũng rất khó khăn vì báo chí điện tử chưa hình thành, tạp chí nước ngoài lại khan hiếm.

Nhưng chính vì có được điều kiện dễ dàng tiếp cận với thời trang hơn trước đã khiến nhiều bạn trẻ bị ảo tưởng, họ lao vào cuộc bởi sự hào hoàng vốn có của lĩnh vực may mặc. Hành động chạy theo bề nổi và không có sự đầu tư kỹ lưỡng cho công việc thiết kế đã dẫn đến thực trạng copy mẫu, may theo sản phẩm và lực lượng nhà thiết kế trẻ đông đảo hơn bao giờ hết. Điều đó dẫn đến 3 từ nhà thiết kế không còn danh giá như xưa. Tôi nghĩ, những người làm nghề không nghiêm túc sẽ bị đảo thải bởi “đường dài mới biết ngựa hay”.Trong ngành thiết kế thời trang, tôi là một tay ngang và luôn chịu khó tìm tòi để có được thành quả tốt và tạo nên tiếng thơm cho mình.

Duy Khánh thực hiện

Ảnh: Tele