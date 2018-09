Chung Thanh Phong gây ấn tượng với bộ sưu tập mới

Tiếp nối câu chuyện đã kể trong các bộ sưu tập trước đây như: Cats in the City – Mèo thành thị, Cats in the Rain – Mèo đi mưa, các nàng mèo của Chung Thanh Phong trở lại với "phiên bản mới" Cats d’Amour - Các nàng mèo đang yêu.