Chung Thanh Phong gây ấn tượng với 'Ange ou Demon'

5 điểm nhấn mang lại thành công cho show diễn cá nhân đầu tiên của nhà thiết kế trẻ.

Chủ đề 'Thiên thần hay Quỷ dữ'

Lấy cảm hứng từ nét đối lập nhưng luôn tồn tại song hành của cái thiện và cái ác, Chung Thanh Phong đã mang đến bộ sưu tập mới với tên gọi Ange ou Demon – Thiên thần hay Quỷ dữ. Qua các mẫu thiết kế mới nhất của mình, nhà thiết kế muốn thể hiện rõ sắc thái trong trắng, tinh khôi và mong manh của thiên thần luôn song song tồn tại với sắc thái quyến rũ, bí ẩn, mạnh mẽ và nổi loạn của quỷ dữ.

Chọn hai gam màu chủ đạo là đen và trắng, anh đã thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của mình khi hoà trộn cả hai gam màu trên trong cùng tổng thể một cách nhịp nhàng. Vẫn trung thành với những phom dáng quen thuộc làm nên tên tuổi của mình, Chung Thanh Phong đầu tư vào chi tiết đính kết tạo bề mặt chất liệu công phu.

Bằng sải bước dứt khoát, trang phục sexy, Minh Tú mở màn ấn tượng cho show diễn. ( xem thêm )

Phần hai của chương trình mang lại cảm giác nhẹ nhàng bởi giai điệu âm nhạc du dương cùng các mẫu váy trắng bồng bềnh, thanh thoát. ( xem thêm )

Không gian trình diễn lãng mạn

Ngay khi bước chân vào khán phòng, khán giả đã cảm thấy hứng thú và tò mò bởi không gian trình diễn được bài trí khá xinh xắn, lãng mạn. Khu biểu diễn gần như một góc nhỏ trong vườn địa đàng với những cánh cổng, công trình kiến trúc và khuôn viên cây xanh đẹp mắt. Sàn catwalk được lót gỗ hình chữ nhật bao bọc lấy khu vườn.

Ý tưởng đưa không gian xanh mát của khu vườn nhỏ, góc rừng nguyên sinh, vườn địa đàng… đã được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton… sử dụng và tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở các mùa thời trang trước. Chia sẻ về việc tương đồng ý tưởng, Chung Thanh Phong cho biết anh không ngại học hỏi, tiếp thu những tinh hoa thời trang trên thế giới để áp dụng trong buổi trình diễn của mình. Theo nhà thiết kế, sự đồng điệu về bối cảnh, ánh sáng, âm thanh và phục trang sẽ khiến show diễn của anh tạo nên bố cục chặt chẽ và giúp khán giả cảm nhận một cách sắc nét về ý tưởng sáng tạo trong từng mẫu thiết kế.

Sân khấu của đêm diễn được bài trí đẹp mắt tựa như một khóc nhỏ trong khu vườn địa đàng. (Ảnh: Phước Trí)

Người mẫu sải bước trên sàn catwalk lót gỗ trong khu vườn.

Công phu trong việc xử lý chất liệu

Hai gam màu trắng đen được sử dụng cho 80 mẫu thiết kế với những chất liệu quen thuộc như: ren, voan, chiffon, hoa ren thêu, sheer, vải lưới. Trên những chất liệu cao cấp, các hoạ tiết và hoa văn trở nên thu hút hơn với việc kết cườm, đính hạt giả ngọc trai và thêu nổi vô cùng tỉ mỉ. Đội ngũ thợ thủ công lành nghề đã giúp những cánh hoa ren, hình khối kết cườm có giá trị thẩm mỹ và góp phần mang đến các mẫu váy dạ tiệc có đường nét đẹp mắt.

Đi đôi với cách xử lý chất liệu với lối đính kết công phu, bộ sưu tập đầu tiên còn gây được ấn tượng bởi những đường cut out mạnh bạo, tôn đường cong gợi cảm. Với các biến thể của mẫu váy bút chì, đầm đuôi cá, váy ngắn sexy, nhà thiết kế đã sử dụng những chất liệu vải xuyên thấu, vải ren, vải ánh kim để xây dựng hình ảnh những cô nàng cá tính, sexy và có phần nổi loạn.

Trái ngược với sự kịch tính bởi tiết tấu âm nhạc và tạo hình “quỷ dữ” của phần một, bao trùm lên sàn diễn ở phần hai là vẻ đẹp của sắc trắng tinh khôi cùng những kiểu dáng trang phục nhẹ nhàng, bay bổng và thanh thoát. Chung Thanh Phong tiếp tục giới thiệu các phom dáng váy xoè, váy đuôi cá, váy cưới có phần tùng xoè rộng đã gắn liền với phong cách thiết kế của anh trong suốt 5 năm qua. Tất cả đều được làm mới với cách chọn lựa chất liệu xuyên thấu, trang trí họa tiết cầu kỳ.

Những chất liệu vải có khả năng khai thác độ sexy như: voan, ren, sheer... được nhà thiết kế sử dụng tối đa và tạo điểm nhấn bằng kỹ thuật đính kết thủ công.

Phụ kiện độc đáo

Bên cạnh những mẫu bốt sandal theo phong cách chiến binh đã mang đến điểm nhấn ở bộ sưu tập trước đây, trong show diễn lần này Chung Thanh Phong đã đầu tư cho việc thiết kế và sản xuất phụ kiện riêng. Những mẫu ví cầm tay, túi mini, túi xách tay được làm thủ công theo phong cách haute couture thể hiện sự đồng điệu và xây dựng tổng thể hoàn hảo cho từng set đồ.

Những mẫu túi xách nhỏ nhắn được chăm chút một cách tỉ mỉ để tạo nên sự hài hòa cùng từng mẫu váy.

Người mẫu chuyên nghiệp

Quá trình casting được tổ chức quy củ tại TP HCM và Hà Nội đã giúp ê-kíp chọn lựa được những người mẫu có vóc dáng, khuôn mặt và lối trình diễn phù hợp với ý tưởng của bộ sưu tập lần này. Không sử dụng các chiêu trò, nhưng chính lối catwalk chuyên nghiệp và thần thái biểu cảm tốt của 50 người mẫu đã góp phần mang lại thành công cho đêm diễn. Ấn tượng nhất là việc xuất hiện của cô bé Emily 13 tuổi trong phần kết chương trình. Khoác lên mình bộ váy trắng, cùng với vẻ đẹp thánh thiện, người mẫu nhí mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát khi catwalk chậm rãi trên giai điệu du dương của bản nhạc Ave Maria.

Sau thành những dấu ấn đã tạo dựng được qua các bộ sưu tập như: Cats in the city, Cats on top, Cats in love… Với Thiên thần hay Quỷ dữ, Chung Thanh Phong một lần nữa khẳng định được khả năng và đưa sự nghiệp của mình lên một bước tiến mới.

Người mẫu nhí - Emily mang đến cái kết nhẹ nhàng cho phần hai của show diễn.

Chung Thanh Phong và Trúc Diễm trong phần chào kết chương trình. (Ảnh: Phước Trí)

Khánh Minh

Ảnh: Tele