Chung kết Siêu mẫu: thừa tính giải trí, thiếu bất ngờ

Không ngoài dự đoán, Lan Khuê và Minh Tú lần lượt được xướng tên trong Giải Vàng và Giải Bạc.

Đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2013 đã khép lại vào tối 20/10 tại TP HCM với sự lên ngôi của Lan Khuê. Cũng như Phương Mai - Giải Vàng năm ngoái, Lan Khuê là một người mẫu chuyên nghiệp và đã được coi là ứng viên số một của ngôi vị cao nhất năm nay. Ngoài Lan Khuê, một gương mặt quen thuộc trong làng mốt khác là Minh Tú cũng đạt Giải Bạc. Kinh nghiệm của các người đẹp khiến đêm chung kết vì thế bớt đi yếu tố bất ngờ.

So với các năm trước, cuộc thi năm nay đặc biệt buồn tẻ và im lặng từ đầu mùa giải. Trong buổi họp báo ngày 18/10, một đại diện ban tổ chức giải thích: "Đó là sự cố tình của chúng tôi để tạo ra những bất ngờ cho khán giả trong một đêm chung kết hoành tráng và đầy màu sắc".

Lan Khuê đăng quang Siêu mẫu 2013. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Tuy nhiên, bất ngờ chính lại nằm ở những tiết mục biểu diễn của khách mời chứ không phải ở các phần thi của thí sinh. Phương Mỹ Chi, Bùi Anh Tuấn, Đàm Vĩnh Hưng... đã góp phần làm nên một đêm chung kết sôi động, nhưng không đủ để "cứu vãn" chất lượng toàn cuộc của Siêu mẫu từ đầu mùa đến giờ. Gần sát giờ thi, lượng khán giả kéo đến xem trực tiếp vẫn khá khiêm tốn, trong đó không ít là fan đến cổ vũ cho các thần tượng ca nhạc của mình.

Đêm chung kết có 5 phần thi: trang phục đồng diễn, áo dài, thể thao ứng dụng và trang phục ấn tượng. Trong cả 5 phần thi, ngoài những gương mặt đã quá quen thuộc trên sàn catwalk, nhiều thí sinh bước đến tận đêm cuối vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ trong bước đi, cách biểu cảm hay đơn giản nhất là hình thể và chiều cao. Họ chưa cho thấy khả năng tiến xa hơn nữa trong nghề.

Phần thi Ứng xử bị cắt bỏ, các thí sinh cũng không có cơ hội thể hiện cá tính của mình. Vì vậy, dù tiêu chí ban đầu là mang đến những nội dung mới lạ, đêm chung kết chỉ cho thấy những gì khá cũ và an toàn, được lặp đi lặp lại trong các cuộc thi người mẫu. Nếu có khác cũng là kịch bản được “xào nấu” lại cho nhiều màu sắc và sôi động hơn với những màn trình diễn cùng ca sĩ, nhảy múa trong trang phục thể thao...

Vai trò của thí sinh nam năm nay khá mờ nhạt. Đến phút cuối, ban giám khảo đưa ra một quyết định bất ngờ: vì thí sinh nam vào chung kết năm nay ít hơn nữ nên sẽ không có Giải Vàng cho thí sinh nam. Giải Đồng thuộc về Võ Cảnh, Khánh Ngọc và Thu Thủy, Giải Bạc thuộc về Minh Trung, Hà Phương và Minh Tú.

Các thí sinh thăng hoa hơn với trang phục của Công Trí và sân khấu được dàn dựng đậm chất thiên nhiên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Xuyên suốt đêm thi là những đoạn video phỏng vấn về chất lượng của các thí sinh của các chuyên gia trong nghề. Đa phần đều là những lời khen ngợi, động viên. Dàn giám khảo cũng chưa cho thấy sự thẳng thắn và cá tính trong cách nhận xét. Jessica Minh Anh, người mẫu gốc Việt nổi tiếng tại London, được trông chờ sẽ mang đến một làn gió mới, thay đổi cục diện đêm chung kết. Nhưng vai trò của cô trong đêm qua mang tính "tượng trưng" nhiều hơn: phát biểu một lần, lên trao giải một vài lần. Việc chỉ đến Việt Nam trước một ngày chương trình diễn ra cũng khiến Jessica Minh Anh khó lòng hiểu được hết về các thí sinh hoặc đánh giá họ dựa theo quá trình, sự tiến bộ.

Lần đầu tiên dẫn dắt một chương trình trực tiếp, Á hậu Hoàng My gây ấn tượng với bộ tóc tém cá tính và trang phục dạ hội lộng lẫy. Tuy nhiên, khán giả khá "chưng hửng" khi Hoàng My cất giọng khá khô cứng, mạnh mẽ và nói vấp nhiều. Đây là sự mạo hiểm của Hoàng My, cũng là của cả chương trình vì tham gia dẫn một chương trình lớn, được đông người xem, những phản ứng trái chiều là không thể tránh khỏi. Đã có rất nhiều khán giả lên trang cá nhân bày tỏ sự khó hiểu khi Hoàng My được chọn làm MC của chương trình này. Có lẽ vì thế mà trong những phần thi sau, Hoàng My không xuất hiện cho đến tận những phút trao giải cuối cùng.

Điểm ấn tượng lớn nhất của cuộc thi thuộc về NTK Công Trí với hai bộ sưu tập ứng dụng và ấn tượng do anh thực hiện riêng cho đêm chung kết. Thiết kế của hai bộ sưu tập tôn lên phom dáng và vẻ đẹp của các người mẫu. Hai bộ sưu tập cũng góp phần thể hiện sự đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng của ban tổ chức để các thí sinh có những bộ trang phục vừa vặn và đẹp nhất trong đêm chung kết.

Vân An