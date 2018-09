Chọn trang sức ngọc trai cho cả năm rạng rỡ, may mắn

Ngoài vẻ sang trọng, lộng lẫy, điểm tô cho nhan sắc các nàng thêm kiều diễm, ngọc trai còn là loại ngọc 'nhất hậu' với vẻ đẹp vĩnh cửu, mang ý nghĩa tốt lành, may mắn.

Ngọc trai được ví như hình ảnh mặt trăng tỏa sáng cho nhân gian. Mỗi ánh sắc của viên ngọc tượng trưng cho điều may mắn, tốt lành, đi cùng vẻ đẹp đặc trưng. Sắc trắng biểu thị sự trong sáng, tinh khiết, an lành với đại diện là các loại ngọc Akoya hay South Sea ánh xà cừ trắng. Ánh ngọc trai vàng lại nổi bật vẻ vương giả, sang trọng, may mắn như ngọc South Sea với các sắc độ vàng như vàng kem, vàng chanh. Trong khi đó, màu đen tuyền lóng lánh của ngọc trai tượng trưng cho sự giàu sang, sức khỏe, sự vững chắc, trường tồn. Độc tôn ở sắc đen huyền thoại là loại ngọc trai Tahiti với các sắc độ ánh xà cừ xếp theo độ quý hiếm tăng dần là đen ánh chì, đen ánh tím và đen ánh xanh.

Trong giới trang sức, cụm từ "ngũ hoàng nhất hậu" dùng để chỉ 5 loại đá quý giữ ngôi vua nhưng chỉ có một mình ngọc trai ngự ở ngôi hậu độc tôn. Nhiều nữ doanh nhân, người nổi tiếng thường lựa chọn trang sức ngọc trai khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Phong thái sang trọng, bản lĩnh, tự tin của phái đẹp đi cùng trang sức ngọc trai càng được tôn thêm mà không hề mất chất nữ tính mềm mại, tinh tế.

Vẻ đẹp của trang sức ngọc trai ngoài sự sang trọng, quyến rũ còn hàm chứa ý nghĩa tốt lành, may mắn nên được nhiều phụ nữ hiện đại, thành đạt lựa chọn.

Hoàng Gia Pearl là thương hiệu có trại nuôi ngọc trai rộng lớn ở các vùng biển Việt Nam, sở hữu công nghệ nuôi cấy, chế tác độc quyền, tạo ra hàng nghìn mẫu trang sức ngọc trai tinh xảo, đáp ứng nhiều gu thời trang khác nhau. Phái đẹp có thể tìm cho mình những kiểu trang sức ưng ý để thêm sang trọng cùng sự may mắn, tốt lành trong năm mới. Những viên ngọc trai của Hoàng Gia Pearl được nuôi cấy tại các vùng biển Việt Nam có hình dáng và màu sắc tự nhiên.

Ngọc trai South Sea bóng tròn, sắc trắng tinh tế là biểu tượng của sự anh lành, tinh khôi. Kích thước ngọc 10-13mm đi cùng chất liệu PS Silver đính đá càng làm nổi bật nét thanh lịch cho chủ nhân.

Vòng cung gợn sóng uốn lượn của thiết kế tôn vinh ngọc South Sea trắng. Ngọc kích thước 10-13mm phối cùng chất liệu PS Silver và đá quý xanh bắt mắt làm nên bộ trang sức hài hòa, tinh tế.

Quyền quý như nữ hoàng, sắc vàng của ngọc South Sea khiến gương mặt của người đeo toát lên vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Đi cùng chất liệu vàng 9K, thiết kế tinh xảo với họa tiết lá điểm xuyết đá lấp lánh càng làm nổi bật sắc vàng quyền quý, may mắn của những viên ngọc trai kích thước 11-13mm.

Thiết kế với những chiếc lá mùa xuân bung nở cùng ngọc trai Tahiti ánh chì đen lấp lánh. Kích thước ngọc 8,1-10,5mm đi cùng vàng trắng đính đá cho bạn vẻ đẹp mùa xuân tràn đầy sức sống.

Sắc đen của ngọc Tahiti biểu trưng cho sự tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ cùng sức hút đầy quyến rũ. Đi cùng chất liệu vàng trắng 18K đính kim cương, đây là bộ trang sức mà ai cũng mong muốn được sở hữu.

Trở lại cùng sự tinh khôi của làn nước biển trong lành, bộ trang sức ngọc trai biển South Sea sắc trắng bóng tròn hoàn hảo, kích thước ngọc 8,6-9,0mm, chất liệu vàng trắng đính đá khiến vẻ lộng lẫy thêm bắt mắt.

Chương trình “Rước ngọc vui xuân” của Hoàng Gia Pearl diễn ra từ nay đến hết 26/1/2017 là cơ hội mua sắm trang sức ngọc trai với quà tặng là thẻ mua hàng trị giá đến 40 triệu đồng, tặng trang sức ngọc trai biển cùng nhiều ưu đãi khác. Ghé thăm các showroom Hoàng Gia Pearl, truy cập website www.hoanggiapearl.com, Facebook facebook.com/ngoctraihoanggia/; hoặc gọi hotline 0909662231, 0919662231 để được hỗ trợ nhanh nhất.

