Chọn kính tặng thầy cô dịp 20/11

Chọn món quà vừa ý nghĩa, vừa phù hợp thực tế để tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) là vấn đề khiến không ít học sinh, sinh viên băn khoăn. Để giải đáp cho vấn đề này, Công ty TNHH Thương mại An Trần, chủ quản chuỗi hệ thống bán lẻ mắt kính chính hãng Eyewear Plaza, Jess và eyewear HUT đã cho ra đời những gói sản phẩm quà tặng vừa túi tiền, đảm bảo chất lượng mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

­Combo “Ân sư” với 3 lựa chọn khác nhau sẽ là món quà ý nghĩa dành cho thầy cô.

Bạn có thể chọn bộ combo quà tặng “Ân sư"” với giá ưu đãi 399.000 đồng - 899.000 đồng gồm kính mát, kính gọng, tròng kính và contact lens. Bộ sản phẩm có nhiều lựa chọn, hợp thời trang, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, khi làm việc cũng như khi đi dạo phố.

Ngoài ra, nếu phụ huynh và học sinh muốn lựa chọn những sản phẩm cao cấp, chính hãng với giá hợp lý, hệ thống mắt kính chính hãng của An Trần cũng dành tặng ưu đãi đặc biệt khi giảm giá 15% kèm quà tặng theo thương hiệu cho toàn bộ sản phẩm kính mát và kính gọng theo danh sách tại cửa hàng.

Combo 3 gồm 2 kính mát và contact lens với giá 599.000 đồng.

Hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ mắt kính chính hãng Eyewear Plaza, Jess và eyewear HUT có 20 năm khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường hàng hiệu của Việt Nam. Do đó, phụ huynh và học sinh có thể yên tâm về nguồn gốc và giá cả khi mua sắm tại đây.

Địa chỉ tham khảo của Eyewear Plaza, Jess và eyewear HUT:

- Eyewear Plaza : 33 Nguyễn Du, quận 1, TP HCM.

- JESS: Diamond Plaza, Vincom center, Tràng Tiền Plaza, Imperial Plaza...

- Eyewear HUT: hệ thống Parkson tại TP HCM, Hà Nội, Vincom Hà Nội, Hải Phòng, Big C Vinh, Big C Đà Lạt, Big C Cần Thơ, Big C Nha Trang, tòa nhà Becamex Bình Dương,…

Để biết thêm chi tiết liên hệ:

Hotline: 0933800080.

Website: http://argroup.com.vn/; http://eyewearhut.com.vn/.

Facebook: https://www.facebook.com/eyewearHUT.com.vn.

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại An Trần)