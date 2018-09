Chọn đồ nội y theo gói tiện dụng

Hình thức mua một thứ được nhiều thứ, vừa thuận tiện vừa tiết kiệm chinh phục nhiều khách hàng trẻ.

Sự xuất hiện của Internet mang lại những thay đổi lớn trong mọi lĩnh vực, nhất là thời trang. Ngày nay, chỉ cần ngồi tại nhà với chiếc máy tính kết nối mạng, bạn có thể chọn cho mình những món đồ yêu thích. Tiếp bước việc mua sắm online tiện dụng, hình thức mua theo gói, "mua 1 được n thứ" cũng được các thương hiệu thời trang triển khai rộng. Nhà sản xuất đánh trúng tâm lý của giới trẻ, thích sự tiện dụng, tiết kiệm thời gian mua sắm nhờ hình thức bán theo gói nhiều mặt hàng cùng lúc. Với hình thức này, người mua sẽ nhận được nhiều ưu đãi hơn khi mua lẻ.

Một trong những thương hiệu nội y áp dụng hình thức này là Jockey với gói sản phẩm 3B Value Pack. Đây là sản phẩm đồng bộ về quần lót nam, nữ, áo lót, tất..., tiện lợi trong mọi hoàn cảnh. Jockey 3B Value pack được thiết kế tiện lợi dành cho cả nam và nữ, những người có lịch trình bận rộn.

Theo đó, bạn nữ có thể chọn túi 3 sản phẩm quần bikini tiện dụng Jockey Everybody pants, túi 2 sản phẩm áo crop-top tiện dụng Jockey Active wear hoặc túi 2 sản phẩm áo T-Top tiện dụng Jockey active wear.

Đối với bạn nam, túi 2 sản phẩm quần brief và trunk Jockey Stretch Cotton tiện dụng sẽ phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày. Jockey 3B Value Pack được đóng 2 - 3 sản phẩm một gói, với những mức giá ưu đãi từ 15% đến 30% so với giá bán lẻ. Đây là lựa chọn phù hợp, giúp khách hàng dễ dàng mua với số lượng nhiều để tiết kiệm thời gian và chi phí. Với chất liệu 100% cotton, Jockey 3B Value Pack giúp giảm nhiệt và làm mát cơ thể, là lựa chọn phù hợp cho giới trẻ hiện đại, năng động.

Thu Ngân