Chompoo Araya, ngôi sao châu Á nổi bật trên thảm đỏ quốc tế

Ngôi sao đa tài hàng đầu làng giải trí Thái Lan không ngại thử nghiệm những kiểu dáng khác biệt, biến mình thành tâm điểm chú ý, ví dụ như mẫu đầm Jean Paul Gaultier tạo khối độc đáo phía trước mà cô diện tới buổi ra mắt phim From The Land Of The Moon, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2016.