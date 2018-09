'Chỉ còn lại mùa đông' của Seven.AM

Cùng phái đẹp đón đông sang, Seven.AM cho ra mắt bộ sưu tập 'Chỉ còn lại mùa đông' với chất liệu gấm, dạ làm chủ đạo.

Sang trọng và có tính ứng dụng cao là điểm nổi bật của sản phẩm mang thương hiệu Seven.AM. Với sự pha phối hài hoà giữa các màu sắc trên sản phẩm, điểm nhấn cách điệu độc đáo đi kèm phụ kiện tinh tế, các thiết kế mới sẽ mang đến cho phái đẹp thêm lựa chọn trong mùa đông năm nay.

Những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập mới sẽ có mặt trên toàn hệ thống của hãng, đặc biệt là 2 showroom sắp được khai trương tại Trung tâm Thương mại Time City và số 18 Hàng Bài, Hà Nội.

Hệ thống showroom của Seven.AM:

- TTTM Time City Hà Nội.

- 18 Hàng Bài, Hà Nội.

- 243 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (Đối diện cổng phụ Đại học Y Dược Thái Nguyên)- Tel:0280.3840.177/0289.3840.677.

- 135 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Tel: 04.33.113.779.

- 146-Thái Hà, Hà Nội. Tel: 04.35381072.

- 77 Kim Mã, Hà Nội. Tel: (04)66 808 948.

- 68 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 04.38246362/04.668.11406.

- Big C Long Biên, Hà Nội. Tel:04.62573558.

- Big C Vĩnh Phúc. Tel: 0211.3711037.

- Big C Hải Dương. Tel: 0320. 3830177.

- Số 2 Hàng Tiện, Thành phố Nam Định. Tel: 0350.352.7997.

- 116 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Vinh. Tel: 038.352.7677.

- 75 Cầu Đất, Hải Phòng. Tel: 031.3734777.

- Thông tin liên hệ mua buôn: 092.405.8888/email: banhangonline@sevenam.vn. Hotline: 0165.691.8888

- Website: http://sevenam.vn/

(Nguồn: Seven.AM)