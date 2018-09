Châu Bùi hóa nữ thiết kế tài năng trong phim ngắn thời trang

Nữ diễn viên 'Em chưa 18' có màn hóa thân linh hoạt với vai trò nhà thiết kế trẻ xinh đẹp trong phim ngắn 'I Know Her' của thương hiệu thời trang Can De Blanc.

"I Know Her" lên sóng vào ngày 5/5, chinh phục giới trẻ bởi kịch bản thú vị, lôi cuốn, tổng hòa các yếu tố giải trí, nghệ thuật và thời trang. Ngoài ra, nhân vật thủ vai trong phim - cô nàng trẻ tuổi Châu Bùi cũng góp phần quan trọng khiến "I Know Her" được nhiều người chú ý.

Phim ngắn thời trang với sự góp mặt của Châu Bùi hút hồn giới trẻ Việt

Phim ngắn đưa người xem hòa mình vào thế giới nội tâm đầy thú vị của một nhà thiết kế trẻ với tính cách gần gũi, dễ thương. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp, cô nàng còn có gu thời trang cá tính, cuốn hút.

"I Know Her" không chỉ giúp các tín đồ thời trang hiểu hơn về cuộc sống của một nhà thiết kế trẻ mà còn được chiêm ngưỡng với những phong cách thời trang đa sắc của nhân vật. Bắt đầu với set áo sơmi - jumpsuit nghiêm túc và chuyên nghiệp, nhà thiết kế trẻ do Châu Bùi thủ vai đã thể hiện style biến hóa đậm chất "tắc kè hoa" với loạt đồ, từ thanh lịch, tinh tế đến điệu đà, trẻ trung, khi phóng khoáng, lúc lại bay bổng, lãng mạn. Toàn bộ trang phục xuất hiện cùng cô nàng đều là những thiết kế của Can De Blanc.

Nhân vật nữ thiết kế của Châu Bùi cũng mang tới niềm cảm hứng mới mẻ cho giới mộ điệu - những người chọn thời trang để thể hiện thế giới nội tâm của mình. Bởi thời trang là nơi tôn vinh những điều hay, lạ, mới mẻ, mang bản sắc riêng, là nơi bạn thể hiện chính mình để vững bước trên hành trình sáng tạo lâu dài.

Thu Ngân