Châu Bùi gợi ý quà tặng trang sức dịp Valentine

Trong bức ảnh chia sẻ trên mạng xã hội, Châu Bùi diện áo len đơn giản mix cùng trang sức nữ tính gắn họa tiết hình trái tim xinh xắn. Cô nàng cũng gợi ý các chàng trai tìm hiểu các món trang sức gắn đá swarovski "Me beside you" với thông điệp ngọt ngào "Luôn gần bên em" của DOJI làm quà tặng Valentine. Bộ sưu tập trang sức đem đến nhiều lựa chọn với kiểu dáng hiện đại, đa dạng cùng mức giá từ 1,5 triệu đồng.