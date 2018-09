Chàng stylist từng mất 12 tiếng để chọn đồ ra đường

Hoàng Ku là một trong những stylist nổi tiếng Hà thành, được biết đến như 'phù thủy tạo hình' cho nhiều sao Việt như Lưu Hương Giang, Hoàng Thùy Linh, Thanh Hằng...

"Kết duyên" với nghề stylist đã nhiều năm, song tháng 10 vừa qua, Hoàng Ku mới có dịp tham dự tuần lễ thời trang quốc tế lần đầu tiên với vai trò khách mời. Trải nghiệm này không chỉ mang đến cho anh những cảm hứng mới mà còn giúp nam stylist đưa hình ảnh thời trang Việt tiếp cận gần hơn với tín đồ thời trang nước ngoài.

- Sau 7 năm theo đuổi nghề stylist, anh lần đầu tiên tham dự tuần lễ thời trang quốc tế trong vai trò khách mời, cơ hội này có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Có thể coi đây là ước mơ trở thành hiện thực với một người đam mê thời trang như tôi. Nhận được vé mời tới dự tuần lễ thời trang, thưởng thức show diễn trên hàng ghế đầu là vinh hạnh mà tôi không ngờ tới. Cơ hội đến hai kinh đô lớn là Milan và Paris đã mở đường cho tôi tiếp cận nền thời trang thế giới, có dịp giao lưu và học hỏi.

Hoàng Ku - stylist đa tài của làng thời trang trong nước, không chỉ thành công trong việc kinh doanh mà còn để lại dấu ấn nhờ những màn "lột xác" ngoạn mục cho mỹ nhân Việt.

- Với sự kiện quan trọng như vậy, anh đã chuẩn bị những gì trước khi đi?

- Tôi đã lên kế hoạch từ nửa năm trước cùng cả ekip, nhưng suýt phải bỏ lỡ vì vướng lịch làm việc dày đặc. May mắn là công việc cuối cùng cũng ổn thoả và chúng tôi đã có cơ hội tham dự hai tuần lễ vàng của làng thời trang. Về việc chuẩn bị, nhờ có kinh nghiệm đi du lịch nhiều nên việc đặt vé máy bay hay phòng khách sạn, tôi không gặp khó khăn lắm. Ngoài những vé mời của hãng gửi đến, tôi cùng ekip cũng tự gửi thư đến các hãng khác để xin vé. Vì xác nhận đồng ý tặng vé chỉ được nhắn trước show diễn chừng vài ngày nên cả ekip quyết định cứ lên đường, vừa đi vừa chờ kết quả.

Còn về quần áo, tôi cũng rục rịch chuẩn bị từ 3 - 4 tháng trước. Song song với việc sưu tập và "săn lùng" các mẫu mới nhất của những thương hiệu ưa thích thì tôi có đặt riêng một số trang phục của các nhà thiết kế trong nước. Công đoạn này luôn vất vả và đau đầu nhất, thậm chí tôi còn bị stress về việc đó.

- Vậy bạn bè quốc tế phản hồi như thế nào khi anh diện sản phẩm của các nhà thiết kế Việt?

- Khi lựa chọn trang phục của nhà tạo mốt Việt, tôi muốn đó là những bộ cánh ấn tượng bởi màu sắc, họa tiết hay kỹ thuật cắt may độc đáo, khiến ai cũng phải để ý. Và tôi đã gửi gắm mong muốn của mình đến Thủy Nguyễn, Tùng Vũ và Đặng Hải Yến. Tôi rất bất ngờ vì mỗi lần dạo bước trên đường phố Milan, Paris hay đi trong các trung tâm mua sắm, thường có nhiều người dừng lại khen ngợi về trang phục tôi mặc. Điều đặc biệt là những bộ quần áo “Made in Vietnam” được hỏi thăm nhiều hơn hẳn các bộ cánh hàng hiệu.

- Qua những ý kiến ấy, anh có nhận định gì về tiềm năng phát triển của thương hiệu Việt ra nước ngoài?

- Thời trang Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều thương hiệu Việt được khách hàng quốc tế ưa chuộng, và bản thân các nhà thiết kế trong nước cũng cố gắng để đưa tên tuổi mình ra thế giới, thậm chí tổ chức show diễn tại nước ngoài. Đó là dấu hiệu cho thấy sự phát triển thành công của ngành thời trang nước nhà.

Stylist Hoàng Ku tại show diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân hè 2016 của thương hiệu Salvatore Ferragamo, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan vừa qua.

- Anh xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh trong chuyến đi như thế nào?

- Tôi gặp khá nhiều vấn đề, ví dụ như vé mời thất lạc, máy bay hoãn chuyến, tắc đường nên đến muộn giờ, chạy show không đủ thời gian nên phải bỏ... Tuy nhiên, tình huống bất ngờ và ly kỳ nhất có lẽ là việc tôi quyết định ở lại Milan một mình để dự buổi diễn của Salvatore Ferragamo, trong khi cả ekip đã di chuyển đến một thành phố khác để du lịch. Sau đó, vì không có vé tàu về thành phố, tôi đã tự mình "trải nghiệm" đi xe ghép đặt qua web du lịch, trải qua chặng đường hơn 500 km với ba người lạ khác.

Rồi phát sinh thêm sự kiện bởi ngoài show diễn chính, các nhà mốt còn có tiệc chiêu đãi, quần áo đem theo không đủ nên tôi phải đi mua thêm, lựa chọn mix đồ sao cho hợp... Vì có quá nhiều bất ngờ cứ xảy ra như vậy nên tôi cùng ekip đều cho rằng đây là chuyến đi cả đời cũng không thể quên.

- Điều gì làm anh ấn tượng nhất ở hai tuần lễ thời trang?

- Với tôi, ấn tượng lớn nhất không phải là các show diễn, mà là khách mời và những fashionista tập trung bên ngoài. Họ mặc rất đẹp, cá tính và thu hút. Nếu buổi diễn runway chỉ kéo dài khoảng 15 phút mỗi show thì "sàn catwalk đường phố" của các tín đồ thời trang thường bắt đầu trước và sau đó cả tiếng. Khi có trong tay lịch diễn, tôi và bạn đồng hành sẽ căn giờ đến sớm để "săn" các fashionista nhiều hơn là ngắm các thiết kế.

- Theo anh, Paris và Milan Fashion Week khác nhau cụ thể như thế nào?

- Có lẽ do vài năm gần đây, Milan Fashion Week không còn được đánh giá cao, vậy nên các show cũng thu hút không nhiều người nổi tiếng, phóng viên và fashionista như ở Paris. Số lượng người đến dự ở Paris theo tôi quan sát, ước chừng phải gấp 5 - 6 lần so với Milan. Còn về các sàn catwalk thì cũng khó nói, vì ở Milan tôi tham gia show của các nhãn hàng cao cấp, tới Paris lại dự show của các nhà thiết kế trẻ, nên không thể so sánh chính xác được.

- So sánh giữa tuần lễ thời trang Việt Nam và tuần lễ thời trang quốc tế, anh thấy điểm khác biệt lớn nhất là gì?

- Đó là quy mô. Ở Milan và Paris, các nhà mốt đều chọn lựa địa điểm riêng, thực hiện concept và sân khấu riêng để ra mắt bộ sưu tập. Tại Việt Nam lại khác, các nhà thiết kế cùng tổ chức tại một địa điểm, chung một sân khấu và do duy nhất một đơn vị đứng ra thực hiện. Bên cạnh đó, tuần lễ thời trang ở hai kinh đô quốc tế luôn có các bữa tiệc ngoài lề diễn ra sau buổi diễn chính, do nhà mốt tự tổ chức hoặc một nhóm nhà thiết kế độc lập cùng thực hiện để quảng bá tên tuổi. Việt Nam thì chưa có những điều ấy.

Hình ảnh Hoàng Ku diện jacket da đỏ ấn tượng được thiết kế riêng, phối cùng trang phục tuyền đen của Saint Laurent xuất hiện trên blog của nhiều fashionista quốc tế.

- Sau chuyến đi, anh có kế hoạch gì mới?

- Vừa kết thúc chuyến đi là tôi phải quay trở lại bắt nhịp với công việc còn dang dở, đồng thời bắt tay vào thực hiện các dự án mới đã chuẩn bị từ trước. Tôi luôn có sẵn kế hoạch ở tương lai gần và xa cho bản thân. Và tôi thường giữ bí mật đến phút cuối, nói trước bước không qua mà (cười).

- Bên cạnh sự nghiệp stylist ngày càng phát triển, anh có nghĩ mình sẽ "đá chéo" sang lĩnh vực khác?

- Ban đầu tôi học và theo đuổi con đường trở thành nhà thiết kế thời trang, rồi lấn sân sang kinh doanh thời trang, sau đó chuyển qua làm stylist và quyết định ở lại với nghề. Là người "nghiện" công việc, tôi thích trải nghiệm bản thân ở các vai trò khác nhau. Từ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, viết báo, trở thành nhân viên văn phòng, làm MC, diễn viên, làm quản lý cho người nổi tiếng, tôi đều từng thử. Có thứ tôi làm tốt, có thứ không. Nhưng nhìn chung, mọi vị trí đều cho tôi những kinh nghiệm quý báu. Khi có cơ hội để "đá chéo sân", để thử sức ở một công việc khác, tôi chắc chắn sẽ làm.

Một số điều thú vị về stylist Hoàng Ku: - Thường mất gần 1 tiếng để chọn quần áo trước khi ra ngoài, lâu nhất là 12 tiếng.

- Thần tượng nhà thiết kế Tom Ford.

- Saint Laurent là thương hiệu yêu thích nhất.

- Không thể sống thiếu điện thoại và sạc dự phòng.

- Thú vui khi rảnh rỗi là đi du lịch.

- Nếu không làm stylist sẽ làm bất kỳ công việc gì có liên quan đến thời trang.

