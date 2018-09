Chàng người mẫu vô gia cư khiến giới thời trang ngỡ ngàng

Cuộc đời Mark Reay là một câu chuyện lạ thường và ý chí tuyệt vời để bám trụ trong làng mốt.

Nếu gặp nhiếp ảnh gia thời trang kiêm người mẫu, diễn viên 56 tuổi với hình ảnh lịch thiệp, sáng sủa và ăn nói lưu loát, sẽ không bao giờ bạn tin đó là một người vô gia cư. Thế nhưng, đây lại là một câu chuyện thật. Mark Reay, người mẫu với biệt danh "gã Cáo bạc" từng xuất hiện trên Vogue hay cho chiến dịch của Chanel, là nhiếp ảnh gia thường xuyên chụp cho các ấn phẩm hàng đầu và đứng sau hậu trường ở các show Alexander Wang hay Hood By Air. Ai nấy đều tưởng chàng có một cuộc sống sung túc, thực tế không phải vậy.

Mark đã khiến giới thời trang ngạc nhiên khi bộ phim tài liệu Homme Less nói về cuộc đời ông được hé lộ. Bộ phim phát hiện ra nhiều hiện thực khắc nghiệt của ngành công nghiệp thời trang hay thế giới hiện đại của chúng ta.

Nhiều người nghĩ rằng, người mẫu nam là một công việc quyến rũ, được nổi tiếng, mặc quần áo đẹp, sống trong những căn hộ lộng lẫy ở các thành phố quốc tế sang trọng bậc nhất. Thế nhưng, trái với công việc đầy hào nhoáng của mình, "Cáo bạc" đã nhiều năm năm trải bạt, ngủ trên mái nhà ở East Village mỗi khi đêm xuống, sử dụng nhà vệ sinh công cộng và vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm trong suốt một thời gian dài vô gia cư. Từ tháng 8/2008, Mark bắt đầu sống vô gia cư và trải qua 6 năm như thế.

Mark vào nhà vệ sinh công cộng để thay trang phục trước mỗi lần đi diễn.

Tờ Dazed tiết lộ, Mark Reay là cộng tác viên thường xuyên của tạp chí này, một "cây cao bóng cả" trên sân khấu thời trang ở New York. Cao 1m90 với phong thái tự tin và mái tóc hoa râm, Mark trông rất sạch sẽ, điển trai và lịch thiệp, không như một số người tưởng tượng, những người vô gia cư thường bẩn, nhếch nhác. Các biên tập viên miêu tả ông "trông như một triệu phú khi sải bước trên đường phố Manhattan, mặc quần áo được thiết kế riêng và giày da đắt tiền".

Bằng sự tự tin và quyết tâm của mình, Mark vẫn ngày ngày làm việc với những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh thời trang, xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình có tiếng. Ông cũng thường đến tham dự các tuần lễ thời trang. Ngoại trừ vài người bạn thân nhất, không ai biết sự thật về những ngày tháng lang thang, khó khăn của Mark.

"Cáo bạc" có một sự nghiệp lâu năm trong ngành người mẫu và nhiếp ảnh gia thời trang. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng đã bước vào con đường chuyên nghiệp. Những năm 20 tuổi, Mark sống trong một căn hộ tập thể với những người mẫu khác ở nhiều địa điểm như Milan, Paris và Madrid. Chàng từng sải bước trên sàn catwalk của những nhà thiết kế lớn, bao gồm cả Versace, Moschino và Missoni.

Thế nhưng sau đó, nam người mẫu chỉ kiếm được khoảng 10.000 USD/năm (khoảng 210 triệu đồng) và khoản tiền nhỏ - khoảng 60 USD (1,2 triệu đồng) khi xuất hiện trên Vogue Pháp. Mark nói, mức lương này "vừa đủ" để trang trải cuộc sống và đi lại, du lịch một vài nơi.

Mark diễn trong mùa đầu tiên của Sex and the City. Trong thời gian vô gia cư, ông vẫn nỗ lực làm việc, chụp ảnh ở tuần lễ thời trang, giành được hợp đồng diễn trong phim The Good Wife hay Men in Black 3... Người mẫu cũng xuất hiện trong quảng cáo Martin Scorsese năm 2010 hay nước hoa Bleu de Chanel.

Nam người mẫu trèo lên mái nhà để ngủ mỗi khi đêm xuống.

Bên cạnh nghề chính là người mẫu, diễn viên và nhiếp ảnh, Mark còn làm nhiều công việc lặt vặt khác như phục vụ hàng ăn. Có thời gian, chàng phải trả 175 USD tiền thuê một căn phòng ở Chelsea, sau đó phải rời đi và được đền bù 30.000 USD vì khu vực này cần nâng cấp. Mark sử dụng số tiền để đến Rio de Janeiro (Brazil), nơi chàng học để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, Mark bị đẩy vào thế vô gia cư khi ở Riviera (Pháp). Chàng lên kế hoạch chụp hình nhưng cuối cùng thất bại và không có tiền để thuê khách sạn. Thay vào đó, Mark quyết định ngủ trên sườn đồi. Khi trở về Mỹ, nam người mẫu không có khả năng thuê nhà ở Manhattan vì chi phí cao. Tháng 8/2008, Mark trả 30 USD một đêm để ở lại trong một ký túc xá thanh niên ở Brooklyn.

Nhưng điều này không kéo dài được lâu, Mark bị rệp trong ký túc xá cắn và không muốn bị thêm một lần nào nữa. Người mẫu trèo lên mái tòa nhà 5 tầng của một người bạn ở East Village để qua đêm. Vì khu phố không có công trình cao tầng nào khác nên mọi người không thể phát hiện ra Mark, thế nên chàng trú ngụ an toàn. Mỗi đêm, Mark lại lên mái, kéo tấm bạt qua đầu và ngủ. Chàng có một chai nhựa để đi tiểu. Khi thời tiết đặc biệt xấu như mưa bão, sấm chớp, vài người bạn biết Mark vô gia cư sẽ mời ông đến ở qua đêm.

Khi chuẩn bị cho việc làm mẫu và đi diễn, Mark sử dụng phòng tắm công cộng ở Tompkins Square Park để đánh răng, cạo râu và thay trang phục. Ông còn đóng một tấm gương ở trong nhà tắm này để chỉnh trang vẻ ngoài. Mark đã trả 90 USD/tháng cho một phòng tập gym để được tắm vòi hoa sen và cấp một ngăn tủ chứa quần áo, một chiếc bàn là.

"Tôi không nghĩ rằng mình đã trải qua 6 năm ngủ ở đó nhưng đấy là những gì đã xảy ra". Bản thân nam người mẫu cũng ngạc nhiên với chính mình: "Tôi đã sống như vậy mà không phải kể lể với bạn bè về những gì mình làm. Tôi đã kiên nhẫn để không chạy vào cầu thang nhà anh ấy hoặc gây bất kỳ phiền toái nào cho những cư dân khác", người mẫu tâm sự.

Mark cũng thú nhận: "Tôi không phải tuýp người có thể ổn định cuộc sống hoặc tiết kiệm tiền để mua nhà". Chàng thích dịch chuyển. "Tôi là loại đàn ông không có ràng buộc. Tôi chưa bao giờ có một có mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ nào hay nói với ai đó là tôi yêu họ hơn gia đình của mình". Mark có một thái độ thú vị đối với cuộc sống, không bận tâm mình là người vô gia cư vì ông cảm thấy như đã có cả thế giới dưới chân mình. Mark cứ sống một cuộc sống hai mặt đối lập: Sống cảnh "màn trời, chiếu đất" vào ban đêm và lịch lãm đi diễn vào ban ngày.

Sau ánh hào quang, người mẫu của Chanel, Vogue sống không nhà cửa.

Bộ phim do đạo diễn Thomas Wirthensohn, một người bạn của Mark, thực hiện. Nam người mẫu đã kể cho Thomas về câu chuyện phiêu bạt của đời mình. Homme là một lối chơi chữ từ "gia cư", và từ tiếng Pháp "homme" được sử dụng để mô tả dòng trang phục của nam giới.

Tuy nhiên, sau bộ phim, sự thật được tiết lộ, Mark không ngủ trên tầng thượng ở East Village - nơi ông gọi là "nhà" trong suốt 6 năm nữa. Hiện tại, "Cáo bạc" chia thời gian để sống ở New Jersey với mẹ và ở nhờ tại New York.

Bộ phim tác động đến người xem ở nhiều khía cạnh, không chỉ là sự nỗ lực của Mark hay hiện thực cuộc sống mà còn là bài học về sự lạc quan. Các nhà làm phim cho biết: "Homme Less ghi lại những khoảnh khắc chân thực, không được chắt lọc. Bản thân chúng tôi đặt ra câu hỏi, chúng ta sẽ thế nào nếu mất đi tất cả mọi thứ, kể cả nhà cửa? Ta sẽ phải lờ đi và cố gắng nghĩ mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, giữ vẻ bề ngoài như một người khá giả trong xã hội? Làm thế nào ta có thể giải phóng những áp lực tài chính khỏi đôi vai để sống một cuộc sống vô tư hơn?".

Bộ phim tài liệu sẽ được công chiếu tại New York vào ngày mai, 7/8. Trước đó, đoàn làm phim đã giành được giải thưởng tại một Liên hoan phim.

Lana