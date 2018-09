Chàng mẫu giả gái kiếm tiền tỷ

Năm qua, khi Andreja Pejic chuyển giới gây xôn xao, nhiều tờ báo như The New York Times đã so sánh Stav với Andreja. Bản thân Stav thổ lộ: "Tôi chưa bao giờ gặp Andreja nhưng tôi nghĩ cô ấy tuyệt đẹp. Cô ấy đã làm một công việc tuyệt vời cho những người như chúng tôi trong ngành công nghiệp thời trang. Tất nhiên, tôi thích việc làm của cô ấy". Tuy vậy, không giống như Andreja, Stav xác nhận mình là nam giới và chưa có ý định phẫu thuật chuyển đổi giới tính.