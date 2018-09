Chà Mi gào khóc khiến Nam Trung phát điên

Tại 'Vietnam's Next Top Model All Stars' 2017, Chà Mi là thí sinh luôn thể hiện ý chí quyết tâm trong việc giành ngôi quán quân. Tuy nhiên cô cũng không ngừng để lộ dấu hiệu sức khoẻ quá yếu kém so với các đối thủ.