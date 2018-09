Cate Blanchett duyên dáng tuổi U50

Ở lễ trao giải Oscar năm nay, kiều nữ The Aviator làm nổi bật khuôn mặt sáng ngời khi dùng đầm đen Maison Margiela Couture do John Galliano thiết kế. Mỹ nhân điểm vòng cổ kết hoa màu ngọc lam của Tiffany & Co để style không bị nhạt nhòa.