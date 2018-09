Cashew tặng voucher tri ân khách hàng

Ngoài ưu đãi, thương hiệu còn cho ra mắt những bộ đầm đa dạng nữ tính hay jumsuit cách tân để tô điểm phong cách rạng rỡ cho phái đẹp trong mùa lễ hội.

Để các bạn gái thêm tự tin và tỏa sáng trong những bữa tiệc đón xuân, nhà thiết kế Jenny Kim cùng thương hiệu thời trang Cashew giới thiệu bộ sưu tập "The other side of night" từng được trình diễn trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Việt Nam và chương trình Premier Vietnam Girls.

Những thiết kế với các đường cắt cúp tinh tế, uyển chuyển, hoạ tiết giản dị trên nền chất liệu phong phú tạo nên tổng thể mềm mại, quyến rũ, sang trọng mà vẫn đầy duyên dáng, năng động. Bộ sưu tập mới như làn gió xuân nhẹ nhàng, đồng hành cùng phái đẹp trong những buổi gặp gỡ đầu năm.

Để tri ân khách hàng đã luôn yêu mến thương hiệu, Cashew dành tặng voucher mua hàng trị giá 500.000 đồng cho mỗi hóa đơn trên 2 triệu đồng. Hóa đơn 4 triệu đồng sẽ nhận 2 voucher tương tự. Chương trình diễn ra từ ngày 9/1 đến hết ngày 17/1 trên toàn hệ thống thương hiệu tại TP HCM.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập:

Liên hệ: Cashew

38 Lý Tự Trong, quận 1, ĐT: 08 66839669.

Tầng 1, trung tâm thương mai Parkson Hùng Vương, quận 5, ĐT: 08 62760660.

Tầng 3 trung tâm thương mại Cresent mall, quận 7, ĐT: 08 54137567.

245 Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận, ĐT: 08 66825266.

171 Võ Văn Tần, quận 3, ĐT: 08 62745994.

Facebook: www.facebook.com/CashewPAGE/?ref=hl

Website: www.cashew.vn

(Nguồn: Cashew)