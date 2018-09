Cặp sinh đôi tóc xù trẻ trung, cá tính

Các cô gái mang gốc Palestine, đến từ Ả Rập Saudi. Mẹ của cặp fashionista là nữ doanh nhân Rula Abu Khadra, người sáng lập cửa hàng thời trang "The Art of Living", bán các đồ hàng hiệu như Jil Sander và Balmain nên họ sớm được tiếp xúc với thế giới thời trang. Hai cô con gái hỗ trợ mẹ trong công việc kinh doanh quần áo và thường xuyên cùng bà đi đến các tuần lễ thời trang như Paris, New York, Milan, lần đầu tiên là khi họ 14 tuổi.