Cảm hứng từ ánh bình minh trong BST thu đông 2018 của Canali

Được thành lập năm 1934, Canali trở thành biểu tượng thanh lịch điển hình trong thế giới thời trang đẳng cấp Italy bởi những sản phẩm may đo tinh tế dành cho quý ông trong hơn 80 năm qua.

Thương hiệu đã sở hữu và phát triển những bí quyết thủ công của đất nước Italy, tạo ra những kiệt tác nghệ thuật có tính ứng dụng cao, một sự cân bằng giữa các yếu tố văn hóa, lịch sử, thời trang và phong cách. Luôn sáng tạo để đạt những tác phẩm đầy thẩm mỹ, không ngừng đổi mới trong thiết kế, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, chỉ chọn lọc, sử dụng các loại vải cao cấp được sản xuất 100% tại Italy... là nền tảng xây dựng nên sự thành công của Canali.

Canali cho ra đời dịch vụ Su Misura với những tác phẩm độc bản theo yêu cầu riêng và vóc dáng của từng khách hàng. Những bộ trang phục, áo khoác, quần dài, áo sơ mi được thực hiện bởi các chuyên gia Made to Measure và nghệ nhân bậc thầy của Canali, đem đến trải nghiệm may đo trọn vẹn từ Italy cho các quý ông.

Canali sở hữu các nhà máy riêng tại Italy với hơn 1.600 nhân viên trên toàn thế giới. Thương hiệu nay đã phát triển hệ thống với hơn 180 cửa hàng riêng và có mặt tại hơn 1.000 điểm bán lẻ phủ khắp 100 quốc gia trên toàn cầu.