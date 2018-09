Cảm hứng nghệ thuật tinh tế trong BST của Charles & Keith

Charles & Keith phát triển trên tiêu chí mang lại dòng sản phẩm phụ kiện phản ánh phong cách sống sáng tạo với những thiết kế giàu tính thẩm mỹ. Nhãn hàng luôn sát cánh cùng các đối tác để đưa thương hiệu phát triển với tốc độ nhanh chóng. Thương hiệu đang thử nghiệm mở rộng phạm vi kinh doanh thông qua việc phát triển dòng sản phẩm phụ kiện gồm túi xách, dây nịt, mắt kính, vòng tay, móc khóa và phụ kiện công nghệ để có thể phối hợp hài hòa với tủ đồ của bất cứ cô gái nào.

Ngày nay, Charles & Keith có tính cạnh tranh cao và sở hữu những thiết kế mang tầm ảnh hưởng, với những cửa hàng chiến lược tại các khu trung tâm mua sắm lớn trên thế giới. Hãng cũng cho ra đời thành công website bán hàng trực tuyến Charleskeith.com giúp thương hiệu phổ biến hơn trên toàn thế giới. Hệ thống cửa hàng Charles & Keith Việt Nam: - Saigon Centre, ô 7, tầng 2, 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

- SC VivoCity, 01-17, 1058 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM

- Crescent Mall, GF-04, Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM

- 187 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP HCM

- Icon 68 Shopping Center, Bitexco Financial Tower, lầu 2, ô 10, 2 Hải Triều, quận 1, TP HCM

- 347 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP HCM

- 18 - 20 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM

- 36 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Vincom Center Bà Triệu, ô 109-110, tầng 2, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- The Garden Shopping Center, SO 14, tầng trệt, The Manor Urban Zone, đường Mễ Trì, xã Mễ Trì, quận Từ Liêm, Hà Nội