Cảm hứng biển khơi trong BST xuân hè 2018 của BOSS

Bộ sưu tập "Summer of Ease" là sự kết hợp tự nhiên và nhẹ nhàng của công nghệ may mặc tinh tế cùng tính tiện dụng ưu việt. Những quy tắc may mặc và chất lượng của thời trang BOSS được thể hiện trong các thiết kế thoải mái và phóng khoáng nhưng không kém phần tinh tế. Các bộ comple chủ đạo sử dụng chất liệu nhẹ wool pha cotton, linen và không lót để mang đến sự thoáng mát tối đa. Với gam màu trắng, xám tươi sáng, trang phục sẽ đem lại vẻ lịch lãm và sự dễ chịu dù tiết trời oi bức. Phái mạnh sẽ nổi bật hơn khi diện chúng ở các bữa tiệc cưới mùa hè ở bãi biển hay hồ bơi.