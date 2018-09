Calvin Klein, thiên tài phát hiện các ngôi sao

Bày tỏ cảm xúc sau khi được phỏng vấn Calvin Klein, Marc Jacobs chia sẻ: “Hình ảnh quảng cáo của Brooke Shields quyến rũ cùng lời tuyên bố: “Nothing comes between my and my Calvins” (Không gì ngăn cản tôi đến với Calvin) thật tuyệt vời. Quả là huyền thoại! Hồi mới 15 tuổi, mùa hè, khi đang lượn lờ ở tầng dưới cửa hàng Fiorucci tại phố 59 để mua tạp chí như thường lệ, tôi bất ngờ gặp Calvin Klein cùng Marci, con gái ông. Tôi chạy ngay về phía Calvin nói rằng mình là “fan ruột” của ông. Calvin chắc chẳng nhớ chuyện này đâu nhưng nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Vài năm sau đó, khi tôi và bạn trai đi chơi ở làng Pines (California), tôi lại thấy ông cùng với các người đẹp tại Studio 54. Nhà chúng tôi gần ngay chỗ Calvin ở… Những người xuất hiện trong thế giới của Calvin lúc nào cũng hiện lên đầy lộng lẫy trong mắt tôi hồi ấy: quyến rũ, gợi cảm, cơ thể tuyệt đẹp, làn da mướt mát. Thật hoàn hảo. Quần áo Calvin thiết kế lúc nào cũng đánh mạnh vào các giác quan, đầy “khiêu khích” bởi những cơ thể trần trụi và những hình ảnh ấy được ông dùng để gửi thông điệp đã tạo ra sự thay đổi lớn cho ngành thời trang cũng như quảng cáo. Chúng sang trọng mà không thô tục, nhưng lại luôn gây tranh cãi. Thậm chí, người mẫu được ông chọn (Brooke Shields, Patti Hansen, Lisa Taylor, Tom Hintnaus, Christy Turlington, Marky Mark, Kate Moss, Natalia Vodianova) và những người chụp họ (Irving Penn, Richard Avedon, Bruce Weber, Herb Ritts, Steven Klein, Mario Sorrenti, Steven Meisel) cũng đều từng phản đối mọi hình ảnh chụp đồ lót, quần jeans, nước hoa và tất nhiên là cả gu thời trang quyến rũ của ông. Đến giờ trong tôi ký ức về buổi nói chuyện hôm ấy vẫn y nguyên: lúc được nghe giọng Calvin, khi cả hai cùng ngồi xuống rồi ông mở iPad để chỉ cho tôi những tấm ảnh, chiến dịch quảng cáo và cảm hứng sáng tạo. Điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất là cơ hội được tiến gần hơn tới thần tượng. Dù đã không còn là cậu nhóc 15 tuổi nữa nhưng tôi vẫn chỉ là kẻ hâm mộ to xác mà thôi. Marc Jacobs