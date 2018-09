Cách diện quần tregging không phản cảm

Quần tregging hay jeggings (kiểu quần bó sát) được ví như con dao hai lưỡi, vừa khoe được nét đẹp gợi cảm của bạn nhưng nếu không cẩn thận cũng làm lộ nhược điểm 'vô duyên'.

Tregging (sự kết hợp hài hòa giữa những chiếc quần thông thường và legging (tất quần) ôm sát chân) và jeggings (là quần legging nhưng có kiểu thiết kế, đường may bó sát chất jeans) không còn xa lạ với phái đẹp trong hai năm vừa qua. Với chất liệu vải co giãn cùng kiểu dáng, màu sắc đa dạng, quần tregging và jeggings tạo cảm giác thoải mái và tự tin cho người mặc. Đồng thời, bạn có thể diện cùng những chiếc áo ngắn chứ không nhất thiết phải áo dài phủ mông như legging. Đó là lý do khiến các bạn gái yêu thích.

Tuy nhiên, nếu sơ suất trong cách phối đồ, bạn sẽ dễ để lộ những "điểm không cần thiết" trên cơ thể, gây cảm giác khó chịu cho người đối diện. Như trường hợp của người mẫu Chung Thục Quyên, Trang Trần và "hot girl" Sam. Ba chiếc quần họ mặc đã bị dư luận chỉ trích và công chúng phản đối trong một thời gian dài.

Người mẫu Chung Thục Quyên, Trang Trần và 'hot girl' Sam đều thiếu tinh tế khi diện quần màu sáng quá bó sát kết hợp cùng áo ngắn.

Nhưng cũng không ít những người đẹp như: Minh Hằng, Thanh Hằng... vẫn rất đẹp khi diện quần tregging, jeggings.

Siêu mẫu Thanh Hằng "cắm thùng" áo sơ mi trong chiếc quần tregging màu tối.

Diễn viên Minh Hằng và siêu mẫu Thanh Hằng trong những chiếc quần jeggings color block.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà luôn có gu ăn diện hợp thời trang.

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh và ca sĩ Phương Anh trẻ trung trong chiếc quần tregging chất liệu jeans. Đường gân ở trước quần còn là bí quyết tuyệt vời giúp bạn kéo dài đôi chân.

Rút kinh nghiệm từ các mỹ nhân Việt, có một số điều bạn nên lưu ý khi diện quần tregging để mình vừa thật hợp mốt vừa duyên dáng.

- Soi gương và chỉnh sửa lại cẩn thận trước khi ra ngoài. Đây là kiểu quần bó và co giãn, bạn không nên kéo quá cao và cần kéo thẳng để không lộ những nếp gấp phản cảm.

- Quần tregging màu tối như đen, nâu không chỉ giúp bạn che giấu được nhược điểm của vòng ba và đôi chân to mà còn tránh để lộ "điểm nhạy cảm" trên cơ thể. Dù mix chúng với áo ngắn hay dài, bạn vẫn hoàn toàn tự tin.

- Đối với những chiếc quần sáng màu. Nếu thích diện kiểu ôm sát cơ thể, bạn nên mix chúng với áo dài ôm mông như legging. Còn ngược lại, khi muốn cắm thùng hoặc mặc áo ngắn, bạn nên chọn những chiếc quần không quá bó sát.

Kiểu quần treggings sắc màu được nhiều tín đồ thời trang thế giới yêu thích. Ảnh: FashionPolice.

- Ngoài ra, tregging với họa tiết da báo hay da rắn cũng rất sành điệu và dễ phối hợp trang phục.

Vũ Chi

Ảnh: Lookbook, Yesstyle