Các thiên thần Victoria's Secret sẵn sàng cho đêm diễn

Như đã tiết lộ, năm nay Victoria's Secret fashion show có 48 chân dài trình diễn. Sau chuyến bay từ New York hôm Chủ nhật, các người mẫu đều đã đổ về London và có mặt tại chi nhánh cửa hàng Mayfair của hãng trên đường New Bond vào sáng thứ Hai. Tất cả các người mẫu đã lộ diện trong sự kiện này. Như vậy, chính xác là Kendall Jenner và Cara Delevingne không catwalk trong chương trình. Họ cũng đang bận rộn cho sự kiện tại Áo của Chanel diễn ra cùng thời điểm.

Hàng trên (từ trái qua): Irina Sharipova, Eniko Mihalik, Bregje Heinen, Grace Mahary, Ieva Laguna, Sigrid Agren, Imaan Hamman, Kasia Struss, Maud Weizen, Magalena Frackowiak và Kate Grigorieva.

Hàng 2 (từ trái qua): Daniela Braga, Yumi Lambert, Izabel Goulart, Barbara Fialho, Taylor Hill, Cindy Bruna, Maria Borges, người mẫu mới, Blanca Pailla, Devon Windsor, Sui He và Romee Strjid.

Hàng 3 (từ trái qua): Isabeli Fontanta, Josephine Skriver, Jasmine Tookes, Jac Jagaciak, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Sara Sampaio, Kelly Gale, Jacquelyn Jabionski, Martha Hunt, Ming Xi, Shania Shaik.

Hàng dưới (từ trái qua): Constance Jablonski, Joan Smalls, Doutzen Kroes, Lily Adridge, Behati Prinsloo, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Adriana Lima, Karlie Kloss, Lily Donaldson, Jourdan Dunn, Devon Windsor.