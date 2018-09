Các cụ bà liên tiếp 'tấn công' làng mẫu

Người mẫu cao tuổi Iris Apfel - biểu tượng thời trang hiện đại được mệnh danh là "trẻ vị thành niên già nhất thế giới", từng được nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue hay New York Times ca ngợi về phong cách cá nhân. Cụ bà 93 tuổi hợp tác với mỹ phẩm MAC, hãng kính mắt Eye-Bobs, quần áo Yoox và còn tung ra dòng sản phẩm riêng của mình. Năm qua, bà trở thành người mẫu cho bộ sưu tập Thu 2014 của thương hiệu thời trang & Other Stories và giúp hãng này giới thiệu đến thị trường New York khi sản phẩm được tung ra trong tháng 10 vừa qua.