Các chiêu 'quái' của giám khảo Next Top

Một chàng bé hạt tiêu tần ngần gãi đầu mãi vì không biết làm sao lấy lại chiếc mũ vừa bị Adam mượn tạm.

Là người hoạt náo rất thành công và tạo được không khí vui nhộn tại vòng casting của Vietnam's Next Top Model 2013, Adam Williams cũng gặp không ít sự cố vì sự vô tư, thoải mái của mình. Chuyên gia catwalk người Australia từng "tẽn tò" do bị vấp lúc thị phạm catwalk, giật thót tim vì suýt bị một thí sinh nam tát, bị Thanh Hằng nhắc nhở không "ngả ngớn" quá nhiều hay khiến vài thí sinh lúng túng do mượn đồ chưa hẹn trả.

Adam đề nghị giữ hộ ví, điện thoại cho thí sinh Dương Mạc Anh Quân để anh chàng này catwalk thoải mái hơn.

Ngay sau đó, vị giám khảo ngoại còn tự tiện lục lọi đếm xem trong ví của thí sinh có bao nhiêu tiền.

Một thí sinh nữ khác bị Adam thu giày kẹp lên cổ.

"Nạn nhân" tội nghiệp nhất vì thói quen mượn đồ của Adam là một anh chàng bé hạt tiêu nhưng vẫn tự tin thi người mẫu. Anh gây chú ý bằng trang phục khá cá tính.

Bị ra hiệu mời về, chàng trai đang thất thiểu bước đi thì thấy Adam vẫy lại. Tưởng giám khảo đổi ý, thí sinh hớn hở ra mặt nhưng hóa ra, đó chỉ là do Adam nổi hứng muốn mượn tạm chiếc mũ độc đáo của anh bạn. Chàng bé hạt tiệu ngượng ngùng không biết xử trí sao chỉ liên tục lấy tay xoa đầu khi bị Adam "đuổi" khỏi sàn diễn.

Vị nam giám khảo lắm trò này còn mượn tạm áo của thí sinh để cầm catwalk.

Sự vô tư của Adam đã mang đến không ít tình huống hài hước và cũng dở khóc dở cười cho vòng casting Next Top.

Chuyên gia catwalk người Australia lấy khăn của thí sinh nữ để làm điệu.

Không thể đòi lại đồ của mình ngay trên sân khấu vì sợ thất lễ với giám khảo, thí sinh chỉ còn biết bước đi trong tiếc nuối.

Tại vòng loại Next Top năm ngoái, Nam Trung không mượn mũ, khăn mà "quái hơn" khi xin luôn cặp mi giả của một thí sinh makeup quá đậm.

