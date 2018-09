Burberry ra mắt 'Art of the Trench'

Mẫu áo khoác dáng dài này khiến người mặc trông sang trọng và quý phái, lại vẫn giữ được sự ấm áp khi gió mùa tràn về.

Nhà mốt Burberry danh tiếng vừa tổ chức đêm tôn vinh thiết kế áo Trench tại thành phố Kiev, Ukraine. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Art of the Trench” được tổ chức luân phiên tại các thành phố lớn. Sự kiện này diễn ra tại phòng tranh M17 và được chủ trì bởi chuyên gia tư vấn thời trang quốc tế, cựu biên tập viên của Tạp chí Harper's Bazaar Nga - Miroslava Duma.

Sự kiện được tổ chức dành riêng cho cộng đồng thời trang Đông Âu, bao gồm: các quốc gia Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Nga và Ukraine. Toàn bộ 250 khách mời được chiêm ngưỡng dự án "Art of the Trench" khu vực Đông Âu thông qua màn hình cảm ứng được bố trí trong không gian của phòng tranh nghệ thuật đương đại. Khách mời còn được đắm mình trong văn hóa Anh quốc qua hình ảnh của các ngôi sao và fashionista trong thiết kế áo Trench, thưởng thức âm nhạc do DJ người Anh - Marcus Harris trình diễn mang đậm tinh thần của xứ sở sương mù.

Chuỗi chương trình này được khởi xướng từ tháng 9/2009 do nhiếp ảnh gia Scott Shuman thực hiện trên trang ArtoftheTrench.com. Trước khi diễn ra tại thành phố Kiev, chương trình đã được mang đến các thành phố lớn như: Thượng Hải, Paris, Seoul. Trong tháng tới đây, chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố Istanbun, Thổ Nhĩ Kỳ. Mẫu áo Trench có lịch sử phát triển 156 năm và gắn liền với nhà mốt Burberry danh giá. Điểm độc đáo của những thiết kế áo Trench này đều được thực hiện hoàn toàn tại Anh bằng tay và mang trong mình cả tinh thần văn hóa Anh quốc.

Chuyên gia tư vấn thời trang quốc tế, cựu biên tập viên của Tạp chí Harper's Bazaar Nga - Miroslava Duma.

DJ người Anh - Marcus Harris trình diễn mang đậm tinh thần của xứ sở sương mù.

Đối tác kinh doanh của NTK Ulyana, Frol Burimskiy, phong trần với thiết kế áo khoác choàng Trench cổ điển).

Người mẫu người Armenia - Narine Hakobyan, lựa chọn một mẫu thiết kế áo Trench với điểm nhấn ở cổ.

Giám đốc Tạp chí Nargis, phát thanh viên truyền hình và diễn viên người Azerbaijan, Konul Nagiyeva cổ điển với mẫu áo cách điệu trên nền chất liệu ren nữ tính.

Biên tập viên thời trang của Tạp chí ELLE Ukraine, Alyona Gluhih lựa chọn cho mình mẫu áo khoác màu trắng sang trọng.

Nam ca sĩ người Nga - Russia Emin phóng khoáng với cách kết hợp áo khoác Trench cùng quần jeans mài và áo T-shirt bên trong.

Luật sư người Armenia - Anna Toroyan là một minh chứng thuyết phục rằng kiểu áo Trench không dành riêng cho người nổi tiếng.

Phong cách bụi bặm được nhiếp ảnh gia thời trang người Kazakhstan Yan Ray lựa chọn khi kết hợp cùng kiểu áo khoác Trench cổ điển.

Burberry tại Việt Nam:

- Diamond Plaza - 34 Lê Duẩn, quận 1, TP HCM.

- Rex Hotel, 155 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM.

- Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Co Co