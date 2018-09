BST thu đông ấn tượng của Coast

Các mẫu thiết kế mang hơi hướng lãng mạn, pha chút cổ điển với chất liệu vải cao cấp cùng họa tiết độc đáo.

Coast được thành lập vào năm 1996 tại London - Anh quốc, là một trong những thương hiệu nổi bật với trang phục dành cho các buổi tiệc. Thương hiệu này có mặt tại Việt Nam từ tháng 4/2013 với cửa hàng duy nhất tại tầng M, ô 29-30, tòa nhà VinCom, Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Bước sang mùa thu - đông năm nay, Coast trình làng nhóm sản phẩm mang hơi hướng lãng mạn, pha chút cổ điển Modern Romance cũng như chất vải in hoạ tiết động vật độc đáo ở nhóm Wild At Heart hay những họa tiết hoa với hiệu ứng vỡ tan trong mùa đông kết hợp đặc sắc cùng hình học ở nhóm New Order.

Một số mẫu trang phục trong bộ sưu tập năm nay của hãng:

Modern Romance là nhóm sản phẩm mở màn cho bộ sưu tập A-W 2014 của Coast, mang hơi hướng lãng mạn, cổ điển của thập niên 1950. Cách in ấn hoạ tiết hoa mùa đông ấn tượng cũng như các danh lam thắng cảnh độc đáo đã tạo nên nét riêng biệt cho nhóm này. Điểm nhấn nằm ở việc sử dụng chất liệu mới là ren tinh xảo và vải dệt kim mỏng.

Wild at Heart lấy ý tưởng từ những hoạ tiết động vật ở thập niên 60. Ý tưởng này được dùng mở rộng trong cả chất liệu vải, đặc biệt là vải jacquard sang trọng. Màu sắc là sự kết hợp mới mẽ giữa màu xanh cobalt với màu hồng đào hoặc xám bạc. Váy với lớp áo ngắn phía trên được xem là xu hướng của mùa này.

Những hoạ tiết hoa với hiệu ứng vỡ tan trong mùa đông kết hợp cùng họa tiết hình học ở nhóm New Order sẽ mang lại cảm giác mới lạ cho tủ đồ của bạn. Vải sọc caro lấy ý tưởng từ hình ảnh những ô cửa sổ và họa văn theo mô tuýp hình học là họa tiết chủ đạo, những yếu tố này được thể hiện trên nền vải dệt jacquard và vải dập hoa văn ép nhung.

Bên cạnh đó, còn có màu sắc ấn tượng pha lẫn táo bạo giữa đen trắng pha xanh cobalt, xanh lá cây và tím. Tất cả sự kết hợp này mang đến một cảm giác nghệ thuật trừu tượng cho người mặc.

Địa chỉ mua sắm: Tầng M, ô 29-30, tòa nhà VinCom Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

(Nguồn: Coast)