Brooks Brothers khai trương tại Hà Nội

Sau cửa hàng tại TP HCM, Danti - đơn vị phân phối Brooks Brothers khai trương cửa hàng thứ hai tại Hà Nội.

Brooks Brothers là thương hiệu Mỹ được thành lập vào năm 1818. Hãng nổi tiếng với dòng áo sơmi button downs với 2 nút áo ở cổ. Trong lịch sử gần 200 năm, Brooks Brother được phục vụ 39 trên tổng số 44 đời tổng thống của Mỹ. Tổng thống đương nhiệm Barack Obama cũng đặc biệt yêu thích các trang phục của hãng.

Những năm gần đây, Brooks Brothers là cái tên đã đầu tư trang phục cho những bộ phim đình đám như The Great Gatsby, Wall Street: Money never sleeps và The Wolf of Wall Street. Cửa hàng thứ hai của Brooks Brothers tại Việt Nam được khai trương tại địa chỉ 31 Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự tham gia của các doanh nhân và dàn sao nổi tiếng: MC Phan Anh, Thái Dũng, siêu mẫu Trần Trung, Nữ hoàng sắc đẹp 2014 Yến Hoa, diễn viên điện ảnh Trang Nhung.

Một số hình ảnh tại buổi khai trương:

Thông tin chi tiết, xem tại: BrooksBrothersVietnam. Hệ thống cửa hàng tại Việt Nam: Lầu 2, 24&25 Union Square (Vincom A), 171 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1. Điện thoại: (08) 39390477.

Central Building, 31 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại: (04) 32668206.

(Nguồn: Brooks Brothers)