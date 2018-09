'Bóc mác' hàng hiệu bình dân của Jessica Alba

Style quân đội là phong cách ưa thích của người đẹp 33 tuổi Jessica Alba. Trong lối diện đồ này, cô lại mix đầy nữ tính, ngọt ngào cùng chân váy, crop-top trắng và sandal đế xuồng.

Set đồ gồm:

Áo khoác ngoài BB Dakota: 74 USD (1,5 triệu đồng).

Crop-top ren Elizabeth and James: 275 USD (5,8 triệu đồng).

Kính mắt Sunday Somewhere: 265 USD (5,5 triệu đồng).

Váy hoa Stella McCartney chất liệu satin: 708 USD (14,8 triệu đồng).

Túi Valentino to bản nạm đinh: 2.395 USD (50 triệu đồng).

Giày Hermes.